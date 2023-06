Territorio: Amirante, a breve nuova programmazione dei treni storici

Dopo l'estate focus su Go! 2025 Udine, 16 giu - "Il Programma dei treni storici 2023 vede potenziata la collaborazione con PromoTurismoFvg nelle attività a bordo treno, a terra e con i Comuni interessati per valorizzare al meglio e consolidare le ricadute sul territorio. La programmazione dei treni con materiale storico coinvolgerà, inoltre, nuovi territori della regione prossimi alle linee ferroviarie. E, subito dopo le ferie estive, saremo già pronti a lavorare sulla nuova programmazione che guarderà con attenzione a 'Go! 2025 Nova Gorica e Gorizia Capitale europea della cultura 2025'". Lo ha detto in apertura della conferenza stampa di presentazione del terzo anno sperimentale del programma, l'assessore regionale alle Infrastrutture e Territorio Cristina Amirante che ha anche anticipato la programmazione dei prossimi anni. "Un'attenzione particolare della prossima programmazione - ha riferito - sarà dedicata all'evento "Go! 2025 Nova Gorica e Gorizia Capitale europea della cultura 2025": saremo pronti a lavorare con tutti i portatori di interesse subito dopo le ferie estive così da avere il tempo necessario per riuscire ad incontrare i territori, ad ascoltarne e supportarne le iniziative". L'esponente della Giunta Fedriga ha voluto ringraziare tutti coloro i quali si sono adoperati per la realizzazione del programma 2023, che conta 32 treni; convogli che consentiranno di valorizzare anche nuovi territori, confermando le collaborazioni già attuate con i vettori ferroviari, a partire dalle Ferrovie Udine Cividale e la Tpl Fvg. In totale sono 38 le località di visita, tra le quali 7 toccate per la prima volta dal treno storico (Palazzolo dello Stella, Barcis, Moggio Udinese, Resiutta, Rosazzo, Tarvisio e Aquileia). "Per consentire un'ottimale programmazione, vi è già la disponibilità delle risorse a bilancio per le annualità 2023, 2024 e 2025 - ha chiarito Amirante - che consentono di definire con la Fondazione Fsi una convenzione triennale pari a 450.000 euro per ciascuno dei tre anni per i servizi ferroviari con materiale storico e 50.000 euro per ciascuno dei tre anni per le attività che saranno realizzate da PromoTurismo Fvg". Tra le novità anche la disponibilità della ferrovia turistica Sacile Gemona, prevista da Rfi a partire dal prossimo agosto, per la realizzazione del programma 2023. Nutrito il programma presentato che vede un ampliamento dei treni storici rispetto ai 20 del 2018 e ai 26 del 2019. I treni della prima parte della programmazione 2023 hanno ricevuto un altissimo gradimento; i primi tre hanno registrato il 'tutto esaurito' con oltre 700 passeggeri. La seconda parte del programma di quest'anno partirà il 18 giugno con il treno tra Laguna e Mare previsto da Portogruaro a Marano lagunare e Miramare e si concluderà il 17 dicembre con il treno dei Presepi e dei Mercatini di Natale da Gemona del Friuli a Poffabro (Maniago), Polcenigo (Budoia) e Sacile. Da giugno a dicembre altri 26 treni toccheranno tutta la regione, tra questi, e solo per citarne alcuni, il treno delle Risorgive e della Laguna da Trieste a Palazzolo dello Stella (25 giugno); il treno Aria di Festa da Trieste a San Daniele del Friuli (2 luglio); il treno Estate a Pordenone da Trieste a Pordenone (8 luglio); il treno città Unesco (9 luglio) da Portogruaro ad Aquileia e Palmanova, quello delle Dolomiti friulane da Treviso a Montereale Valcellina e Barcis (16 luglio); il treno dei Borghi più belli di Italia da Gemona del Friuli a Polcenigo e Toppo di Travesio (3 settembre); il treno Friuli Doc da Trieste a Udine (10 settembre); Tra abbazie, vigneti e colline da Trieste a Cormons e Rosazzo (17 settembre); il treno Gusti di frontiera da Trieste a Gorizia e Nova Gorizia (24 settembre). ARC/LP/ma