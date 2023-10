Territorio: Amirante, a Fontanafredda sostegno a mobilità lenta

Udine, 10 ott - "Il territorio del Comune di Fontanafredda è molto frammentato, con diverse frazioni che hanno bisogno di essere collegate tra loro con un ricorso più diffuso alla mobilità lenta. Ci sono esigenze di mitigazione del traffico e richieste da parte del Comune di infrastrutturare meglio alcuni nodi viari per ridurre l'incidentalità e aumentare i livelli di sicurezza per tutte le tipologie di utenti della strada. È una visione che la Regine condivide in ottica di collaborazione con il territorio". Questo il commento dell'assessore regionale a Infrastrutture e territorio Cristina Amirante a seguito dell'incontro svolto ieri sera con il sindaco Michele Pegolo e la Giunta del Comune di Fontanafredda. Un incontro "improntato ad una grande disponibilità e a un dialogo aperto tra istituzioni", come lo ha definito Amirante, durante il quale l'assessore e la Giunta comunale hanno affrontato anche temi legati all'urbanistica, allo sviluppo del territorio, alla volontà di rinnovare lo strumento pianificatorio comunale e adeguarlo al Piano paesaggistico regionale. ARC/SSA/ma