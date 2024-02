Territorio: Amirante, approvata prima stesura ddl piano strategico

Udine, 16 feb - "Questa norma, che rivede tutta la disciplina inerente alle infrastrutture, al territorio e al paesaggio, è uno strumento e un presupposto indispensabile per aggiornare la normativa di settore consentendo in maniera più agevole di conseguire gli obiettivi strategici di legislatura contenuti nel Piano strategico approvato dalla Giunta regionale ed elaborato sulla base del programma di governo del Presidente Fedriga. Si sostanzia in un'armonizzazione delle norme emanate da parte dello Stato nell'ultimo anno, soprattutto a favore degli appalti legati al Pnrr e non solo. Da questa legge la capacità di spesa degli enti locali viene agevolata da una serie di norme che chiarificano e semplificano". Così l'assessore regionale a Infrastrutture e territorio Cristina Amirante ha riassunto le finalità dello schema di disegno di legge intitolato: 'Misure di programmazione strategica per lo sviluppo del sistema territoriale regionale in materia di infrastrutture e territorio' approvato oggi, in via preliminare, dalla Giunta regionale. "Il disegno di legge - ha spiegato ancora Amirante - rappresenta un primo intervento normativo di carattere settoriale per una revisione sistematica delle principali leggi di settore di competenza della Direzione centrale Infrastrutture e territorio e non comporta spese di finanziamento se non in misura modesta e fisiologica. Si colloca proprio nella fase di avvio della legislatura al fine di dare immediata operatività e fornire gli strumenti necessari alle strutture amministrative del sistema regionale per dare corso concretamente agli interventi da realizzare, in un'ottica di programmazione strategica, anche a beneficio delle strutture amministrative degli enti locali e dei soggetti, quali ad esempio gli ordini professionali, comunque coinvolti nei vari processi di semplificazione e digitalizzazione". Tra gli aspetti principali di intervento l'assessore ha evidenziato "quelli che riguardano, ad esempio, il deposito dei calcoli strutturali, la fase espropriativa e una semplificazione importante, concordata con il Ministero della Cultura, per arrivare finalmente ad una conformazione dei Piani regolatori comunali al Piano paesaggistico regionale. In cinque anni, infatti, soltanto cinque Comuni su 215 si sono conformati, a dimostrazione che evidentemente era necessaria una procedura acceleratoria". Molti altri provvedimenti contenuti nel disegno di legge vanno a innovare l'apparato normativo, ad esempio, in tema di costruzioni antisismiche e vincoli militari. ARC/SSA/gg