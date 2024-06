Territorio: Amirante, Bersaglieri sono parte della storia di Pordenone

Il grazie dell'assessore alla presentazione della nuova Organizzazione di volontariato dei 'fanti piumati' Pordenone, 20 giu - "La storia di Pordenone è profondamente legata alla presenza delle Forze armate e al ruolo che queste hanno avuto nello sviluppo e nella crescita economica e sociale della città e dell'intero territorio provinciale. Dentro questa storia, i Bersaglieri hanno un posto speciale anche per il grande affetto che la città nutre nei confronti dei "fanti piumati". La costituzione oggi dell'Organizzazione di volontariato dei "Bersaglieri della Provincia di Pordenone" è solo la formalizzazione di quello che i bersaglieri hanno sempre fatto anche quando smettono di indossare la divisa: mettersi generosamente a servizio della città con grande spirito di impegno e collaborazione. Per questo, tutti noi, dobbiamo essere davvero loro grati". Lo ha detto oggi pomeriggio l'assessore regionale alle Infrastrutture e territorio, Cristina Amirante, partecipando, a Pordenone, alla presentazione ufficiale dell'Organizzazione di volontariato dei Bersaglieri della Provincia di Pordenone. Ormai da tempo l'Associazione Bersaglieri aveva creato un gruppo operativo di volontari che collabora, su diversi fronti, con l'Azienda sanitaria del Friuli occidentale, con la Croce Rossa e con diverse Amministrazioni comunali a supporto delle Polizie locali. "L'impegno e la dedizione - ha proseguito Amirante, nel 2017 prima donna a sfilare in testa ai Bersaglieri in occasione del raduno nazionale nell'anno del centenario della fine della Grande Guerra - profusi dai volontari dell'Associazione Bersaglieri in questo territorio non sono mai venuti a mancare. E sono sempre stati mossi da quei profondi valori - fondati su spirito di sacrificio, altruismo e disponibilità - che i volontari continuano a testimoniare e a condividere nella società e a diffondere anche tra le giovani generazioni". "Attraverso la nuova Organizzazione che è stata costituita - ha voluto aggiungere l'assessore - il forte legame con il territorio, dato dalla presenza a Pordenone dei Bersaglieri da ormai 75 anni, non potrà che rinsaldarsi ed essere ancora più forte. E allora grazie davvero per quello che avete sempre fatto e continuerete a fare a favore delle nostre comunità". ARC/LIS/gg