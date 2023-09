Territorio: Amirante, Carnia Industrial Park volano sviluppo montagna

Trieste, 14 set - "L'incontro odierno con i responsabili del Carnia Industrial Park è stato molto positivo perché ci ha messo nelle condizioni di conoscere nel dettaglio gli interventi realizzati dal Consorzio e lo stato di salute delle aziende di questa area importante del Friuli Venezia Giulia. Informazioni particolarmente utili in questa fase per l'implementazione del Piano di governo del territorio, un documento fondamentale per la programmazione urbanistica e per la pianificazione dei servizi che devono prestare grande attenzione alle necessità degli insediamenti sia produttivi che residenziali".Lo afferma l'assessore regionale alle Infrastrutture e territorio Cristina Amirante che questa mattina ha incontrato a Villa Santina i vertici di Carnia Industrial Park. All'interno del Consorzio, che ha sede anche a Tolmezzo e ad Amaro, operano attualmente oltre 200 aziende e più di 3.500 persone.In un quadro di valorizzazione della vocazione manifatturiera dell'intero comprensorio montano della Carnia, questa agenzia di sviluppo locale si pone al centro di un sistema integrato di aziende, istituzioni e servizi per chi fa impresa in un contesto ambientale di pregio e con una collocazione geografica ideale per i mercati dell'Europa settentrionale e orientale."Oltre alla qualità dei servizi garantiti dal consorzio e alla capacità produttiva delle realtà insediate, oggi abbiamo potuto verificare direttamente le potenzialità di questo territorio - ha sottolineato Amirante -. Attraverso una costante integrazione tra la funzione di sviluppo economico e quella di tutela dell'ambiente, Carnia Industrial Park sta gettando infatti le basi per nuovi insediamenti di qualità".Successivamente l'assessore alle Infrastrutture si è confrontata prima con l'Amministrazione comunale di Villa Santina, impegnata nella realizzazione del nuovo plesso scolastico, e poi con quella di Enemonzo per fare il punto sulle principali istanze della località carnica. ARC/RT/al