Territorio: Amirante, dialogo con Fondazione ex ministro Ronchi

A Roma incontro per raccogliere spunti utili a stesura Piano di governo del territorio Pordenone, 24 gen - "Un utile confronto, che ci ha permesso di cogliere spunti e suggerimenti per la stesura della variante al Piano di governo del territorio in fase di elaborazione e sul quale abbiamo intenzione di intessere una stretta collaborazione con l'Istituto". Lo ha detto l'assessore regionale alle Infrastrutture Cristina Amirante al termine dell'incontro svoltosi a Roma con i vertici della Fondazione per lo sviluppo sostenibile guidata dall'ex ministro dell'Ambiente Edo Ronchi. L'istituto è un autorevole punto di riferimento per i principali settori della green economy e dispone di un patrimonio di esperienze e conoscenza a supporto di imprese e organizzazioni che condividono un percorso di transizione ecologica. La Fondazione ha tra i suoi obiettivi l'aggiornamento continuo, la realizzazione e la diffusione di pubblicazioni, studi e ricerche, il coinvolgimento delle istituzioni e degli stakeholder per promuovere i temi strategici della transizione ecologica: la neutralità climatica e la transizione energetica, l'economia circolare e rigenerativa, le green city e la mobilità sostenibile, il capitale naturale. "Questo incontro - ha detto l'assessore Amirante al termine del vertice con la Fondazione - era indispensabile per stabilire gli obiettivi generali da perseguire e i punti fondamentali da sviluppare all'interno del nostro Piano di governo del territorio. Completata la prima fase di analisi, ora dobbiamo cominciare a scrivere le "regole del gioco", elaborando la prima stesura del documento. Per questo motivo ci siamo rivolti a loro che, in collaborazione con l'università La Sapienza di Roma, hanno una conoscenza approfondita su queste specifiche tematiche legate alla transizione ecologica ed energetica ma anche sulla diffusione di buone pratiche in particolare per quanto riguarda l'adattamento al cambiamento climatico". "In questo momento - ha aggiunto l'assessore regionale - ci stiamo muovendo in un campo in cui le norme in materia sono ancora "fresche"; perciò è di fondamentale importanza attingere dalle buone pratiche già svolte da altri, per poterle tradurre in norme innovative all'interno del Piano di governo del territorio che la nostra Regione sta elaborando".