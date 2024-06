Territorio: Amirante, Festa sul Nonsel aggrega città e volontariato

Pordenone, 15 giu - "La Festa sul Nonsel è sempre un momento importante che riunisce non solo la città attorno al suo fiume, ma anche, grazie all'importante impegno della Pro Pordenone e della Pro Loco Pordenone, molte associazioni di volontariato che attraverso momenti come questo cercano l'avvicinamento dei giovani per assicurare quel passaggio generazionale e quindi garantire il mantenimento delle tradizioni, della memoria e di queste belle iniziative per la comunità". Lo ha detto questa mattina a Pordenone l'assessore regionale alle Infrastrutture e territorio, Cristina Amirante, partecipando all'avvio ufficiale dei festeggiamenti sul fiume legati alla Festa sul Nonsel. Una due-giorni che vedrà la tradizionale rassegna di cultura, spettacoli musicali, mercatini, chioschi enogastronomici, camminate su percorsi naturalistici, iniziative ambientali e sociali ed eventi sportivi animare l'area cittadina a ridosso del fiume Noncello. "La Regione - ha proseguito Amirante - è attenta e vicina alle Pro Loco anche attraverso linee di finanziamento a sostegno delle strutture dove le associazioni organizzano eventi. Sul fronte prettamente territoriale e ambientale invece - ha precisato l'assessore - l'Amministrazione regionale, attraverso i Contratti di fiume, si pone al fianco delle progettualità che puntano a valorizzare i corsi d'acqua attraverso un coinvolgimento partecipato di tutti i soggetti, come enti e associazioni, che in qualche modo ne sono coinvolti. Un lavoro che - ha spiegato l'esponente dell'Esecutivo regionale - è molto utile per individuare le linee guida all'interno del Piano di governo del territorio in quanto i fiumi, quando lambiscono centri abitati e città come per esempio accade con il Noncello, sono uno degli elementi fondamentali della pianificazione del territorio regionale". Alla realizzazione della festa che conclude la primavera e introduce l'estate, oltre a celebrare la fusione identitaria di Pordenone con il suo fiume Noncello, hanno collaborato oltre trenta associazioni di volontariato. ARC/LIS/pph