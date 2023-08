Territorio: Amirante, futuro Energy park Pordenone sarà dei giovani

L'assessore all'evento Summer Hacktown 2023: sfida di idee per rigenerare ex area Tomadini Pordenone, 31 ago - "È fondamentale che siano proprio i giovani, attraverso il confronto delle loro innovative e tecnologiche proposte, a suggerire e a realizzare idee e iniziative formative all'interno di quello che sarà il futuro Energy green park, un importante intervento di recupero e rigenerazione urbana dell'area industriale dismessa dell'ex pastificio Tomadini, a ridosso della Rivierasca e del centro storico di Pordenone". Lo ha detto questa mattina l'assessore regionale alle Infrastrutture e territorio Cristina Amirante partecipando, nella sede del Polo universitario di Pordenone, ai lavori di avvio del "Summer Hacktown 2023", uno speciale evento organizzato dal Polo tecnologico Alto Adriatico di Pordenone, dal Consorzio universitario di Pordenone e dall'Università di Udine. La sfida alla quale i giovani - partecipano sia studenti universitari che degli Its, ma anche neodiplomati delle scuole superiori che proseguiranno nel percorso universitario - sono chiamati è una sorta di concorso di idee che coniughi le potenzialità delle tecnologie digitali e dell'intelligenza artificiale con lo sviluppo sociale e la sostenibilità ambientale dell'area industriale dismessa destinata a trasformarsi in un parco energetico. Nel corso della tre giorni di confronto di idee e di progettazione del futuro - da oggi fino a sabato, l'evento è organizzato all'interno del progetto europeo Reginna 4.0 e cofinanziato dall'Istituto europeo di innovazione e cultura - i diversi gruppi di lavoro degli studenti presenteranno i loro progetti per rendere il recupero dell'area un luogo dinamico e di eccellenza, con specifici servizi rivolti in particolare ai giovani e gestiti dagli stessi. L'obiettivo è esplorare il concetto di società 5.0, un sistema incentrato sull'uomo che bilancia il progresso economico con lo sviluppo sociale attraverso le tecnologie digitali. Al termine della "maratona delle idee" una giuria di esperti premierà la proposta migliore. "Con la riqualificazione dell'area - ha spiegato l'assessore Amirante - attraverso un progetto, già finanziato con fondi della Regione e sviluppato dal Comune, si punta a unire la rigenerazione urbana con molteplici iniziative di sviluppo sociale e di crescita economica rivolte, per l'appunto, alle giovani generazioni. Il luogo che sarà trasformato identifica al meglio questa visione di futuro: l'officina idraulica dell'800, l'antico pastificio, il fiume Noncello e la roggia dei Molini. Un vero ecosistema nel quale convivono un'area di pregio ambientale in un contesto antropizzato. Sarà un luogo di formazione e di produzione orientate alle tecnologie digitali e alla sostenibilità ambientale". "Un sistema - evidenzia ancora l'esponente della Giunta regionale - capace di offrire sul territorio anche risposte alle aspettative lavorative future delle giovani generazioni: un contesto sociale è sostenibile se sa anche trattenere sul territorio i giovani e le loro competenze. La Regione, con la rete territoriale costituita dal Consorzio universitario, dal Polo tecnologico e della Lean Factory di San Vito al Tagliamento, punta proprio a rafforzare gli asset che rendono una società economicamente sviluppata, armoniosa e rispettosa dell'ambiente". Rivolgendosi poi agli organizzatori e agli studenti che si sfideranno nel "Summer Hacktown 2023", l'assessore Amirante ha lanciato un messaggio: "A fronte dei grandi cambiamenti che stiamo attraversando siamo tutti chiamati a fare la nostra parte, auguro a tutti voi tre splendide giornate proficue di grande ispirazione e di speranza. Le vostre idee si trasformeranno in azioni concrete e contribuiranno a costruire un futuro migliore". ARC/LIS/ma