Territorio:Amirante, informare escursionisti su esercitazioni militari

L'assessore ha partecipato alla riunione del Comipar Trieste, 13 giu - "La Regione è disponibile a fare la sua parte per intervenire attraverso una cartellonistica adeguata che dia, a chi fa escursioni in determinate aree, le coordinate per informarsi su quali siano le giornate dedicate alle esercitazioni nei poligoni amministrati dal Ministero della Difesa presenti in Friuli Venezia Giulia". Lo ha detto oggi a Trieste l'assessore regionale alle Infrastrutture e territorio Cristina Amirante a margine della riunione del Comipar, il Comitato misto paritetico tra Regione e Ministero della Difesa-direzione Demanio per la valutazione congiunta di una serie di progettualità e tematiche che investono le aree militari del territorio regionale. Come ha spiegato l'esponente della Giunta regionale, il rischio per chi frequenta a fini escursionistici le zone adiacenti i poligono militari è quello di rimanere isolato a causa, per motivi di sicurezza, delle chiusure dovute alle esercitazioni. Altro punto all'ordine del giorno del Comitato quello che riguarda il Poligono Cellina-Meduna, sul quale "stiamo intervenendo con alcune modifiche con l'obiettivo di evitare le chiusure della strada che collega San Quirino a Vivaro, la quale è inserita nei tracciati principali in quanto alternativa alla Cimpello-Sequals per raggiungere Spilimbergo e Udine". Come ha precisato l'assessore, anche se la chiusura riguarda non più di qualche giorno all'anno, l'interruzione - in considerazione della strategicità del collegamento - causa comunque significativi disagi ai cittadini e alle imprese. ARC/GG/ma