Territorio: Amirante, istituito Gruppo lavoro per tutela alberi

L'assessore annuncia la costituzione di un "pool" di amministratori e tecnici a salvaguardia del verde pubblico



Pordenone, 1 nov - "Con l'istituzione del Gruppo di lavoro 'Alberi e verde urbano' della Regione l'obiettivo dell'Amministrazione è quello di uniformare i trattamenti sugli alberi monumentali e sugli alberi di particolare pregio che potrebbero rientrare in futuro tra i monumentali, ma soprattutto si punta a tutelare il patrimonio arboreo dei viali e dell'ambiente urbano oltre che su tutto il verde pubblico. Questa azione si svolgerà anche attraverso la redazione e l'elaborazione di linee guida condivise, speciali capitolati d'appalto e l'adozione di uno specifico regolamento del verde regionale".



L'assessore alle Infrastrutture e territorio, Cristina Amirante, commenta così l'istituzione - su sua proposta fatta propria dalla Giunta regionale - del Gruppo di lavoro "Alberi e vedere urbano della Regione Friuli Venezia Giulia". Il Gruppo di lavoro avrà una composizione mista, formata da Regione, Comuni e altri enti locali che chiederanno di farne parte. Nel "pool" - che sarà coordinato dalla Direzione infrastrutture e territorio - ci saranno anche un rappresentante della Direzione risorse agroalimentari e forestali e altre professionalità individuate nelle principali Amministrazioni comunali che possano rappresentare gli ambiti provinciali, i Comuni turistici e i Comuni medio-piccoli della Regione.



"Sotto questo profilo - ha sottolineato Amirante - la Regione Friuli Venezia Giulia parte avvantaggiata, visto che risulta la Regione che ha censito il maggior numero di alberi monumentali tra tutte le Regioni italiane e la prima, sempre a livello nazionale, che ha proposto di tutelare anche la categoria degli alberi "notevoli", creando una sorta di serbatoio di futuri alberi monumentali. C'è però la necessità - ha aggiunto l'esponente dell'Esecutivo regionale - di un miglioramento nell'omogenizzazione, anche a livello amministrativo, delle pratiche di gestione dell'intero patrimonio arboreo pubblico in un ambiente urbano e antropizzato".



"In particolare, in questo momento storico di cambiamento climatico - ha fatto presente l'assessore - e di elevata sensibilità ai temi ambientali risulta necessario dare corso a livello regionale a una pianificazione e gestione coordinata del patrimonio arboreo e del verde pubblico soprattutto in ambiente urbano. E questo sarà proprio l'ambito di intervento del nuovo Gruppo di lavoro regionale". ARC/LIS/ep