Territorio: Amirante, piano di rigenerazione urbana ad Andreis

L'assessore incontra il sindaco del Comune della Valcellina Pordenone, 16 gen - "Un incontro molto positivo che ci ha consentito di effettuare anche un sopralluogo su alcuni interventi in corso volti alla valorizzazione del territorio attraverso opere di pavimentazione stradale, realizzazione di marciapiedi ed eliminazione di barrire architettoniche. Interventi che si uniscono alla realizzazione di un parcheggio a servizio del Centro visite del Parco naturale delle Dolomiti friulane. Si tratta di opere che hanno l'obiettivo e la funzione di incentivare i flussi turistici in alcuni dei luoghi più suggestivi del centro montano della Valcellina, nei musei e negli altri servizi del paese". Lo ha detto l'assessore regionale alle Infrastrutture e territorio, Cristina Amirante, a margine di un incontro con il sindaco del Comune di Andreis, Fabrizio Prevarin, nella sede municipale del piccolo centro della bassa Valcellina. "La visione che sta alla base dell'amministrazione - ha proseguito Amirante, accompagnata nel sopralluogo dal primo cittadino - è a favore del turismo lento da incrementare in quanto leva di un modello economico locale che consente di mantenere vivo il territorio evitando il processo dello spopolamento. Una visione che va di pari passo - ha aggiunto l'assessore - con alcuni progetti di rigenerazione urbana che coinvolgono anche fabbricati di proprietà comunale e che sono stati oggetto di approfondimento con il Comune per valutare le possibili opportunità di finanziamento attraverso gli specifici bandi che saranno proposti e attuati nel corso del 2024". ARC/LIS