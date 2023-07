Territorio: Amirante, priorità a scuole per infanzia e housing sociale

L'assessore ha incontrato oggi l'amministrazione di Latisana Latisana, 13 lug - È proseguita oggi a Latisana la serie di confronti con le amministrazioni comunali che l'assessore regionale alle Infrastrutture e territorio Cristina Amirante sta svolgendo per completare la ricognizione delle opere prioritarie per lo sviluppo socio-economico della comunità regionale. L'assessore ha incontrato in municipio il sindaco di Latisana, Lanfranco Sette, il quale ha elencato alcune delle opere che necessitano di completamento e che possono avere impatto sovracomunale. "Sicuramente alcune di queste opere intercettano due delle misure che possono trovare efficacia nella legge di assestamento che sarà approvata dall'Aula a fine mese. Mi riferisco al potenziamento dell'offerta di strutture per l'infanzia, con l'ampliamento degli asili, e al rafforzamento delle iniziative di housing sociale in un momento in cui la richiesta di agevolazioni per l'acquisto della prima casa è penalizzata dall'aumento dei tassi di interesse sui mutui bancari", ha riferito Amirante a margine dell'incontro. Sul tema degli asili Amirante ha ricordato che è stato emanato pochi giorni fa il nuovo Avviso per il finanziamento di interventi edilizi destinati a servizi per la prima infanzia (pubblicato sul BUR n. 27 del 05/07/2023). "Possono presentare domanda gli enti locali e gli altri soggetti pubblici, che gestiscono, o intendono gestire o esternalizzare i servizi per la prima infanzia e i soggetti privati e del privato sociale accreditati che gestiscono i medesimi servizi", ha ricordato l'assessore, aggiungendo che "sono ammissibili a contributo la nuova costruzione (solo per soggetti pubblici), l'ampliamento, la ristrutturazione edilizia, la manutenzione straordinaria, il restauro e risanamento conservativo, esclusa quindi la manutenzione ordinaria. È previsto anche il completamento per gli interventi, già oggetto di finanziamenti, che non abbiano copertura dell'intero quadro economico a seguito di maggiori spese derivanti dall'aumento dei costi energetici e delle materie prime". Su questa misura l'assessore ha confermato l'intenzione della Giunta di inserire in assestamento una copertura per 4 milioni di euro "che potrà essere rimpinguata successivamente, proprio alla luce della ricognizione delle necessità del territorio, come quelle emerse oggi a Latisana". Sull'housing sociale Amirante sta valutando una norma simile che consenta esclusivamente il completamento di progetti già avviati per favorire la coabitazione sociale. "È un tema molto sentito dalle comunità anche in considerazione della crescente domanda da parte di residenti in età avanzata che nella coabitazione e nella condivisione di spazi comuni possono trovare conforto a situazioni di solitudine", ha sottolineato l'assessore. Un ringraziamento all'assessore per l'interesse puntuale sulle questioni che interessano il territorio latisanese è giunto dall'Amministrazione comunale. ARC/SSA/pph