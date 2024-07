Territorio: Amirante, prosegue progetto Campus scolastico Monfalcone

Udine, 8 lug - "Non vi sono ragioni tecniche per cui la Regione debba dare indicazioni in merito alla sospensione del procedimento per il concorso di progettazione del nuovo Campus scolastico in Comune di Monfalcone. L'Ente di decentramento regionale di Gorizia è stato autorizzato all'indizione del concorso di progettazione ed eventuali prescrizioni saranno prese in considerazione solo successivamente all'individuazione dell'idea progettuale".È quanto ha chiarito l'assessore regionale a Infrastrutture e territorio Cristina Amirante intervenendo nel corso della seduta della IV Commissione consiliare.L'assessore ha risposto ad un'interrogazione riguardante il nuovo Campus scolastico di Monfalcone per il quale la Regione ha destinato 18,5 milioni di euro per un intervento che riguarda un'area di circa 35mila metri quadrati in via Grado, lungo l'ex SP 19 Monfalcone-Grado."Scopo del concorso di progettazione è individuare la miglior soluzione progettuale per la realizzazione del Campus attraverso l'elaborazione di un masterplan e dei primi elementi del progetto di fattibilità tecnico economica dei due edifici scolastici, la determinazione dei relativi costi e la possibilità di darvi attuazione attraverso lotti successivi in funzione delle risorse che si renderanno progressivamente disponibili" ha detto ancora Amirante."Come prevede il Codice appalti, nelle fasi successive si terrà conto di eventuali prescrizioni previste dalla variante al Piano regolatore comunale, adeguando l'idea che ha vinto il concorso alle prescrizioni che dovessero emergere nella fase di acquisizione dei pareri sulla variante stessa" ha concluso l'assessore. ARC/SSA/al