Territorio: Amirante, Regione a supporto dell'antica arte fabbrile

L'assessore all'inaugurazione di "Coltello in Festa" a Maniago Maniago, 26 ago - "Anche attraverso importanti eventi come "Coltello in Festa" si mantengono e si tramandano le tradizioni, non soltanto storico-culturali ma anche produttive del territorio. La Regione non può che essere al fianco di queste manifestazioni per sostenerle. Così come è attenta a tutti quegli aspetti che riguardano il mantenimento dell'efficienza del territorio, della sua comunità e della sua economia. Pensiamo a migliorare ulteriormente l'accessibilità all'area industriale maniaghese. Nel recente assestamento di bilancio si sono previsti i finanziamenti per il ponte ciclabile sul Colvera che migliorerà la viabilità ciclabile. Inoltre, sono previsti finanziamenti per un progetto, promosso dalla Regione con alcuni Comuni e il Nip per il Maniaghese, volto a migliorare la rete delle ciclovie e a incentivare lo spostamento casa-lavoro proprio in bicicletta al fine di rendere il 'polo della metalmeccanica' pedemontano un modello anche dal punto di vista della mobilità sostenibile". Lo ha detto questa mattina l'assessore regionale alle Infrastrutture e territorio Cristina Amirante partecipando all'inaugurazione della diciannovesima edizione di "Coltello in Festa", la kermesse internazionale dedicata al mondo delle lame e alla storia della secolare tradizione fabbrile di Maniago. L'inaugurazione - tra le autorità anche il sindaco maniaghese Umberto Scarabello - si è svolta alla presenza della madrina della manifestazione di quest'anno, la spadista Mara Navarria, a suggellare il legame di Maniago con le armi bianche che dagli inizi del XVI secolo gli abili artigiani maniaghesi forgiavano per l'esercito della Repubblica di Venezia. La celebre atleta friulana si è appena aggiudicata una medaglia di bronzo nella prova individuale e una d'argento nella gara a squadre ai Mondiali di scherma giocati a Milano lo scorso luglio. Dopo l'avvio della festa, la campionessa ha seguito una dimostrazione delle scuole di scherma del Friuli Venezia Giulia. "Se qui, già dalla metà del 1400 - ha sottolineato l'assessore Amirante -, si sono sviluppati i primi battiferro è proprio perché la specificità del territorio maniaghese, anche con la presenza di torrenti e rogge, ne segnò l'avvio. Ancora oggi questi corsi d'acqua affiancano le moderne aziende dove si continuano a forgiare i coltelli destinati ai mercati di tutto il mondo. L'impegno è quello di mantenere e migliorare, attraverso gli interventi necessari e i servizi efficienti, le caratteristiche del territorio affinché le attività produttive e l'intera comunità possano continuare a crescere mantenendo le radici ben salde nella storia pluricentenaria che le caratterizza". La cerimonia di inaugurazione si è svolta fra gli stand e il truck "Io Sono Friuli Venezia Giulia" messo a disposizione degli organizzatori da PromoturismoFVG, che è stato collocato in piazza Italia, nel centro maniaghese. L'obiettivo della presenza del truck della Regione è di coinvolgere sempre più il territorio per la promozione dell'enogastronomia locale e il merchandising del marchio "Io Sono Friuli Venezia Giulia". Denso il programma di questa due giorni di festa - oggi e domani - che prevede la tradizionale mostra mercato delle coltellerie maniaghesi e la mostra degli artigiani custom, dimostrazioni di forgiatura, affilatura, visite guidate alle aziende e ai luoghi storici della tradizione fabbrile, musica, enogastronomia, laboratori, gare, divertimento e tante attività per adulti e bambini. Tutte le iniziative di Coltello in festa sono organizzate dall'Associazione Lis Aganis - Ecomuseo delle Dolomiti Friulane Aps e dalla Pro Loco Maniago, con la regia del Comune. ARC/LIS/pph