Territorio: Amirante, Regione condivide progetti ciclabili Tarcento

Tarcento, 3 ago - "Il potenziamento delle reti ciclabili comunali in accordo con il Biciplan locale e con la Rete ciclabile regionale è una progettualità che la Regione condivide e che anche nel caso di Tarcento ha una valenza turistica apprezzabile". È il commento dell'assessore regionale a Infrastrutture e territorio Cristina Amirante a margine dell'incontro tenutosi stamattina a Tarcento con il sindaco Mauro Steccati e la Giunta comunale, nell'ambito della ricognizione che l'assessore sta svolgendo nei tanti comuni del Friuli Venezia Giulia che hanno progetti e cantieri in corso. "La bretella ciclabile naturalistica lungo il Torre, che in prospettiva potrebbe collegare l'area camper tarcentina con la ciclovia FVG3, è un'opera strategica per dare un servizio ai tanti turisti che raggiungono Tarcento e l'alta Val del Torre e vogliono godere appieno delle bellezze paesaggistiche di questi luoghi" ha rimarcato Amirante. L'assessore ha poi preso visione dei progetti che il Comune ha in serbo per la riqualificazione di piazza Libertà e del vicino palazzo storico Armellini, in via Roma 5, che dovrebbe ospitare la nuova sede del palazzo municipale i cui uffici sono attualmente dislocati all'interno di un condominio adattato post terremoto. "Anche in questo caso è condivisibile che gli uffici comunali ritrovino una sede adeguata" ha detto Amirante sottolineando come la Regione abbia in programma di riaprire la linea contributiva a favore dei piccoli centri urbani su cui è già prevista una dotazione finanziaria per il biennio 2024-25. La visita si è conclusa con un sopralluogo all'area camper da cui dovrebbe partire la bretella ciclabile naturalistica verso la FVG3. ARC/SSA/ma