Territorio: Amirante, Regione spinge su procedure snelle e digitali

Nuovo codice dei contratti pubblici richiede sforzo innovativo e formativo Trieste, 19 mag - "Semplificazione burocratica, digitalizzazione delle procedure, partecipazione e formazione: sono i pilastri dell'impegno della Regione perché il nuovo codice dei contratti pubblici possa dispiegare d'ora in avanti i suoi effetti positivi nella realizzazione delle opere". È quanto ha sostenuto l'assessore del Friuli Venezia Giulia alla Infrastrutture e Territorio Cristina Amirante nel suo intervento al convegno organizzato a Villa Manin di Passariano da Confcooperative Fvg in collaborazione con l'Ordine degli avvocati di Udine e promosso a poche settimane dall'entrata in vigore del nuovo codice. "Rispetto alle esigenze delle stazioni appaltanti e degli Enti locali - ha rilevato Amirante - dobbiamo come Amministrazione regionale promuovere percorsi che realizzino le semplificazioni previste dal codice e al tempo stesso spingere sull'innovazione incentivando l'utilizzo delle procedure digitali e della tecnologia Bim". Secondo l'assessore regionale, "un altro impegno fondamentale della Regione è la devoluzione di competenze per governare i processi organizzativi, puntando non solo sul ruolo delle centrali uniche di committenza e dei Rup [responsabile unico del procedimento] ma anche sul coinvolgimento e la partecipazione delle Pmi, in quanto cardini dell'economia e vero tesoro produttivo del Friuli Venezia Giulia". Terzo punto, la formazione. "Questa discende sempre da una fase di ascolto e riguarda - ha spiegato Amirante - i professionisti esterni ma soprattutto coloro che operano all'interno della Pubblica amministrazione. Grazie a corsi e approfondimenti mirati possiamo formare figure sempre più esperte e capaci di dominare le procedure nel segno della chiarezza, così da ottenere risultati performanti e apprezzabili da tutta la comunità regionale". ARC/PPH/gg