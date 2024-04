Territorio: Amirante, Regione vicina alle comunità

Inaugurati oggi i lavori conclusivi della scuola Zardini a Santa Maria La Longa Santa Maria La Longa, 5 apr - "L'inaugurazione odierna rappresenta un racconto corale di una comunità unita che lavora insieme con grande sinergia a favore dei nostri ragazzi e che vede presente e vicina l'Amministrazione regionale impegnata a sostenere queste realtà per far crescere i nostri giovani in strutture sicure e confortevoli. Il nostro sostegno si concretizza non solo con risorse economiche che rendono possibili gli interventi, ma mettendo a disposizione professionalità, impegno e capacità per contribuire a raggiungere questi importanti risultati". Così l'assessore regionale alle Infrastrutture e Territorio, Cristina Amirante, alla conclusione dei lavori di efficientamento energetico della scuola primaria A. Zardini a Santa Maria la Longa che ha visto, fra gli altri, la partecipazione del sindaco Fabio Pettenà assieme al vicesindaco Alessandro Golosetti e all'assessore comunale scuole e servizi per l'infanzia, sviluppo tecnologico, edilizia privata Michele Cignacco e il sindaco del Consiglio comunale dei bambini e dei ragazzi (Ccr) Enrico Cesare Favetta. Il percorso avviato 10 anni fa, partendo dalla scuola dell'infanzia, è stato inaugurato oggi e ha richiesto l'avvio di tre cantieri con risorse in gran parte regionali con contribuzioni comunali, del Por Fesr e statali. Nel dettaglio l'intervento più recente sulla scuola primaria, frequentata da 82 bambini con 5 classi attive, è stato finanziato con 437.500,00 euro a valere sul Por Fesr 2014/2020 su una spesa ammissibile di euro 625.000, quinto bando per lavori di efficientamento energetico, e con 115.000 euro di fondi regionali per il completamento dei lavori per un totale di 740mila euro. A queste risorse si aggiungono 150 mila euro per i lavori di adeguamento antincendio e 200 mila euro sempre regionali per i lavori di adeguamento statico del solaio di copertura della parte originaria realizzata negli anni '70 fra dicembre 2017 e settembre 2018. Amirante ha ringraziato quanti si sono adoperati per l'importante attività portata avanti in questi anni sottolineando che "l'intervento inaugurato oggi consente di usufruire di un edificio scolastico sicuro e con elevato efficientamento energetico. La scuola rappresenta un punto di incontro, di formazione e crescita fondamentale per la parte giovane della nostra società a cui l'Amministrazione regionale non farà mai mancare il proprio concreto supporto". Come è stato illustrato, i lavori nella scuola primaria hanno riguardato il rifacimento dei serramenti con telaio in pvc e vetri a doppia camera, la sostituzione dei davanzali, la creazione di un sistema a cappotto con pannelli in Eps100 di spessore minimo 14 cm su tutte le pareti opache del plesso scolastico. Limitatamente al corpo più recente del plesso scolastico, è stata realizzata la coibentazione della copertura. Nella falda inclinata è stati inserito un pannello isolante in poliuretano dello spessore pari a 12 cm, mentre sulla copertura piana è stato applicato un doppio strato isolante costituito da un EPS penitenziato e uno strato di poliuretano. Il generatore di calore è stato sostituito con uno nuovo a condensazione. Sono state rifatte, inoltre, le distribuzioni interne nella zona bagni oltre ad opere di completamento fra cui l'adeguamento dei marciapiedi esterni, la rimozione e bonifica di pavimenti contenti fibre di amianto. ARC/LP/pph