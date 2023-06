Territorio: Amirante risorse in assestamento via Pedrina Azzano Decimo

Udine, 21 giu - "La Giunta regionale assegnerà all'Ente di decentramento regionale di Pordenone (Edr), in assestamento, le risorse necessarie per il completamento della riqualificazione e messa in sicurezza della SP 14 (via Pedrina) ad Azzano Decimo".



Lo ha assicurato l'assessore regionale alle Infrastrutture e Territorio, Cristina Amirante, oggi in Aula consiliare rispondendo ad un'interrogazione a risposta immediata.



"Il Comune di Azzano Decimo, del quale ho incontrato la Giunta a maggio scorso, ha evidenziato la necessità di procedere al completamento della riqualificazione e messa in sicurezza della SP 14 (via Pedrina) e riqualificare circa un chilometro di strada, per il quale è necessario uno stanziamento finanziario di 1,2 milioni di euro che consentirebbe il completamento del progetto del 2018 con lo stralcio delle rotonde precedentemente previste - ha indicato Amirante -. L'intervento richiesto potrà essere affidato all'Edr di Pordenone dato che dal 1° gennaio 2022 le funzioni in materia di viabilità di competenza delle ex province, in particolare, quelle di progettazione, di realizzazione, di espropriazione, di manutenzione, gestione e vigilanza, sono esercitate dagli Enti di decentramento regionale". ARC/LP/pph