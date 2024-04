Territorio: Amirante, sono 1.465 gli alberi monumentali censiti in Fvg

A breve valutazione glicine Cordenons. Mai chiesta iscrizione tigli ex Fiera Pn Pordenone, 4 apr - "Sono 1.465 gli alberi monumentali censiti in Friuli Venezia Giulia, Regione in Italia che fino ad oggi ha catalogato il maggior numero di piante di questo tipo, pari al 10 per cento del totale nazionale". Lo ha detto l'assessore regionale alle Infrastrutture e territorio Cristina Amirante rispondendo oggi in Aula a Trieste a un'apposita interrogazione nel corso della seduta della IV commissione consiliare. "L'ultimo aggiornamento dell'Elenco degli alberi monumentali - ha detto l'esponete dell'Esecutivo - risale al 3 ottobre 2023. Con un decreto è stato riallineato l'elenco regionale con quello ministeriale, inserendo ulteriori 125 nuove schede alle 329 già esistenti. Inoltre, ben consci che la sensibilità ambientale è cresciuta, abbiamo di recente istituito, sempre prima Regione in Italia, anche la categoria degli alberi notevoli di cui fanno parte circa 500 esemplari". Il Friuli Venezia Giulia ha inoltre avviato a fine novembre dello scorso anno il gruppo di lavoro misto Regione-Enti locali, al fine di poter essere sempre più presenti sul territorio e dare risposte esaustive ed omogenee alla complessa richiesta di gestione del patrimonio verde regionale. "A marzo - ha spiegato ancora Amirante - è stato approvato il nuovo Regolamento per l'erogazione di contributi a sostegno degli interventi per la cura ordinaria e straordinaria e per la valorizzazione degli alberi monumentali del Friuli Venezia Giulia, elaborato proprio dal gruppo di lavoro. Nella norma sono contenente importanti novità per una gestione oculata e pluriennale degli alberi monumentali e nuove linee guida anche per la gestione di alberi notevoli e di pregio". Le nuove domande relative all'inserimento negli elenchi degli alberi notevoli e monumentali pervenute agli uffici preposti (attualmente oltre una sessantina) sono tutte in fase di elaborazione e verifica. "Tra queste - ha chiarito Amirante - figura anche il glicine di Cordenons, la cui valutazione sull'inserimento nell'apposito elenco verrà compiuta quando la pianta sarà in fiore così da valutarne oltre all'aspetto estetico anche quello fisiologico. Invece dal Comune di Pordenone non è mai pervenuta alcuna domanda d'inserimento dei tigli dell'ex Fiera tra le piante da vincolare, richiesta invece giunta solo per il filare di alberi lungo via Concordia quando nell'allora esecutivo locale era presente un assessore che oggi siede nei banchi dell'opposizione in qualità di consigliere regionale. Per cui ognuno si assuma le sue responsabilità". Infine, a dimostrazione dell'attenzione che la Regione riserva a questo tema, domani, venerdì 5 aprile, a villa Manin si terrà una giornata tecnica dal titolo "Alberi Monumentali FVG: Norme tecniche e regolamento per la concessione di contributi". "In quella circostanza - spiega l'assessore regionale - verranno spiegate a tutti i portatori di interesse le novità presenti nel regolamento e nelle norme tecniche relative alla cura e salvaguardia degli alberi monumentali". All'evento risultano al momento iscritte oltre 140 persone "una presenza massiccia - conclude Amirante - che ci ha costretti a richiedere la disponibilità dell'auditorium di Villa Manin anziché della sala convegni che poteva contenere solo 90 posti". ARC/AL/ma