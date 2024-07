Territorio: Amirante, via alla copertura del Velodromo Bottecchia

L'assessore alla presentazione della "Tre Sere internazionale" di Pordenone annuncia lo stanziamento di tre milioni per avviare la progettazione dell'adeguamento dell'impianto Pordenone 12 lug - "La "Tre Sere internazionale città di Pordenone" è una delle manifestazioni più importanti del ciclismo a livello europeo che vede ogni anno, da oltre due decenni, la partecipazione dei migliori atleti del panorama internazionale. La Regione sostiene le manifestazioni e le associazioni sportive che lo promuovono, così come è attenta all'efficienza degli impianti sportivi. A questo scopo l'Amministrazione regionale ha deciso di stanziare, nella legge sull'assestamento di bilancio che sarà discussa tra alcuni giorni, la cifra di 3 milioni, nell'ambito dell'assessorato allo Sport del collega vicepresidente Mario Anzil, per l'avvio della fase di progettazione della copertura del velodromo Bottecchia. Una risposta che consentirà alla struttura di poter organizzare eventi in qualsiasi stagione, anche quando il meteo è più sfavorevole, garantendone lo svolgimento". Lo ha detto questa sera l'assessore regionale alle Infrastrutture e territorio, Cristina Amirante, alla presentazione della "Tre Sere internazionale Città di Pordenone", la manifestazione sportiva organizzata dalla Asd "Amici della Pista", guidata da Bruno Battistella, in programma al Velodromo Bottecchia di Pordenone dal 15 al 20 luglio. Di fatto, sei giorni di intense gare spettacolo di ciclismo su pista, con le venti coppie in gara pronte a contendersi la prestigiosa maglia bianco-rossa simbolo del primato. Il programma prevede un ricco calendario di eventi collaterali che animeranno le serate, con gare per categorie giovanili, esibizioni e prove dimostrative. "Attraverso l'adeguamento dell'impianto e la sua copertura - ha aggiunto Amirante - le diverse manifestazioni sportive che saranno organizzate potranno crescere ulteriormente ed essere maggiormente attrattive tenendo alto il nome di Pordenone e del Friuli Venezia Giulia nei circuiti sportivi internazionali". L'assessore ha poi speso parole di stima e riconoscenza per organizzatori e volontari dell'evento. "Se questa manifestazione gode di un grande riconoscimento - ha detto - è dovuto al merito, alla costanza e alla determinazione della società "Amici della Pista" che dobbiamo ringraziare. Così come il nostro ringraziamento va ai numerosi volontari che con il loro prezioso impegno determinano il successo dell'evento che per una settimana cattura l'attenzione di un grande pubblico. Un appuntamento - ha concluso l'esponente della Giunta regionale - che contribuisce a celebrare i valori dello sport e dell'amicizia anche attraverso l'incontro di giovani sportivi e appassionati provenienti da diversi Paesi". ARC/LIS/pph