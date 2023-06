Territorio: Anzil, Cantieri Marina San Giorgio attività lungimirante

Bini, Regione assieme a imprenditori che investono su territorio San Giorgio di Nogaro, 11 giu - "Quando un'attività imprenditoriale festeggia un traguardo così importante, costellato da un crescendo di successi, significa che la visione che gli imprenditori ebbero 50 anni fa fu lungimirante tanto che quel sogno non solo è diventato realtà ma è un'iniziativa tangibile a favore del territorio". Lo ha detto il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia, Mario Anzil, che oggi assieme all'assessore regionale alle Attività produttive e Turismo, Sergio Emidio Bini, è intervenuto in occasione delle celebrazioni per i 50 anni di Cantieri Marina San Giorgio, primo approdo per la cantieristica da diporto nato nella zona industriale Aussa Corno nel 1973 che oggi conta 266 posti barca in 46.000 mq di specchio d'acqua, 38.000 mq di piazzale e 8.000 mq di capannoni. Nel portare il saluto del governatore Massimiliano Fedriga, Anzil ha voluto sottolineare l'importante giornata di festa per un'attività che ha tagliato il traguardo dei 50 anni ed esprimere un ringraziamento verso tutte le maestranze, gli imprenditori, i collaboratori ma anche verso i fruitori del servizio "che arrivano qui con la loro barca per poi diventare parte di un'unica comunità", ha indicato. A complimentarsi anche l'assessore regionale Bini: "Avete creduto in un sogno e in questi anni avete costruito, investito, creato occupazione e ricchezza per il nostro territorio". L'esponente della Giunta Fedriga ha voluto sottolineare l'importante crescita industriale e turistica del Friuli Venezia Giulia e ha ricordato l'impegno della Giunta volto a porre in essere azioni di sviluppo sostenibile. "Ci adopereremo per il rilancio delle marine - ha aggiunto - e lavoreremo per far crescere ancora il turismo e il turismo nautico. La Regione continuerà ad essere a fianco di imprenditori che investono sul territorio". Bini ha consegnato a nome della Regione la targa per i 50 anni di attività al co-fondatore Angelo Piccinin. Dopo l'intervento di Davide Piccinin, amministratore unico e presidente dal 1997, si sono susseguiti, fra gli altri, i discorsi del sindaco di San Giorgio di Nogaro, Pietro Del Frate, del presidente del Consiglio regionale, Mauro Bordin, dei presidenti del Cosef, Claudio Gottardo, e di Assomarinas, Roberto Perocchio. Nel 1973, come è stato spiegato durante l'evento celebrativo, l'investimento di alcuni imprenditori pordenonesi, fra cui Angelo Piccinin, che compresero le potenzialità del territorio in chiave industriale diportistica, nautica e turistica, fu importante. L'ultimo investimento rilevante in ordine di tempo è la realizzazione nel 2019 di un capannone telato con altezza di 16 metri così da poter effettuare manutenzioni fino ai 40 metri e rimessaggio. Cantieri Marina San Giorgio conta oggi 23 dipendenti, i posti in acqua sono 266 e comprendono imbarcazioni dai 7 ai 35 metri. La clientela per la maggior parte è straniera, circa il 60% di austriaci e tedeschi accanto a cechi e svizzeri. Per quanto riguarda gli italiani: per una metà sono friulani e per l'altra Veneti o Lombardi. Le manutenzioni sono il core business dei Cantieri Marina San Giorgio: dalla verniciatura alla motoristica, dalla falegnameria alla carpenteria, dalla tappezzeria alla oleodinamica, in generale tutto quello di cui necessita un'imbarcazione. Durante l'evento sono stati consegnati anche una trentina di riconoscimenti ai clienti storici e a tutti i dipendenti. ARC/LP/pph