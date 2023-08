Territorio: Anzil, Città dello sport a Lignano è sogno realizzabile

Udine, 16 ago - "Avere sogni eleva la visione del futuro e chi non ce li ha non può nemmeno ambire a realizzarli. Quello della Cittadella dello sport a Lignano Sabbiadoro è un progetto realizzabile, frutto di un modo corretto di amministrare un Comune avendo uno sguardo capace di immaginare opere per i prossimi decenni". Questo il commento del vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia, con delega alla Cultura e sport, Mario Anzil al termine dell'incontro con la sindaca di Lignano Sabbiadoro, Laura Giorgi, gli amministratori comunali, il presidente del Coni Fvg Giorgio Brandolin e i progettisti per l'illustrazione del progetto preliminare della Cittadella dello Sport. "Un progetto ambizioso e interessante che poggia su un presupposto corretto: il turismo del futuro è diverso da quello del passato e il binomio sport e spiaggia ha un senso nella prospettiva di destagionalizzare le presenze", ha detto ancora Anzil. Il progetto, proposto dallo studio Geza, ridisegna completamente l'area di ingresso a Lignano Sabbiadoro, l'asse viario, la rotonda, viale Europa e la zona del palasport e dello stadio. Accanto ad un edificio polifunzionale a valenza interregionale, da 10 mila metri quadrati coperti e 8 mila posti a sedere, per grandi eventi sportivi e musicali, vi saranno spazi dedicati a congressi e meeting, nonché quattromila posti auto e parcheggi di servizio che funzioneranno anche da interscambio, una nuova viabilità in entrata e uscita dalla città per far fronte al crescente flusso automobilistico, nuove zone turistiche e ricettive, centri benessere a servizio dell'intera città. "La vocazione attribuita a Lignano attraverso la Cittadella dello sport si colloca in una regione che sta facendo dell'attività sportiva inclusiva e di qualità la sua bandiera - ha aggiunto Anzil -; il progetto è in fase preliminare. Ora deve aprirsi la fase del dibattito e del confronto per finalizzare l'idea e condividere i dettagli della progettazione, così da poter passare dal pensiero all'azione". ARC/SSA/pph