Territorio: attività Lions Gemona è valore per la Regione

L'assessore alle Finanze questa sera a incontro organizzato da Club locale



Pordenone, 10 mag - Il valore delle iniziative organizzate dal sodalizio locale e gli impegni della Regione per il rilancio del territorio saranno i temi sui quali si soffermerà l'assessore regionale alle Finanze questa sera a Gemona in occasione dell'incontro organizzato dal Lions Club.



In quella circostanza l'esponente dell'esecutivo avrà modo di ricordare innanzitutto l'importanza dell'attività svolta dai Lions presenti sul territorio regionale, attraverso le iniziative da loro organizzate rivolte soprattutto a tematiche legate al sociale e di aiuto verso il prossimo.



La Regione, inoltre, in questa occasione illustrerà i vari progetti che l'amministrazione ha messo in atto per favorire la crescita del territorio; tra questi figurano sia le attività legate alle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza sia quelle che si stanno progettando con il prezioso contributo di diverse realtà regionali in vista del 2025, quando Gorizia-Nova Gorica rivestiranno il ruolo di capitale europea della Cultura. ARC/AL/gg