Territorio: Callari, Croce Verde Goriziana è motivo di orgoglio

Inaugurate oggi due nuove ambulanze Udine, 11 nov - "Siamo orgogliosi di poter contare sulla Croce Verde Goriziana, contraddistinta da professionalità e umanità. Sapere che i goriziani possono affidarsi ad un'associazione che garantisce un servizio efficiente, che nei suoi 101 anni di attività ha saputo costantemente ammodernare con mezzi sempre più tecnologici, è davvero motivo di grande soddisfazione". Lo ha detto l'assessore regionale al Patrimonio, Demanio, Servizi generali e sistemi informativi, Sebastiano Callari, oggi in occasione dell'inaugurazione di due nuove ambulanze (una Mercedes Sprinter e una Fiat Ducato) acquistate con il contributo dei volontari e dei soci della Croce Verde Goriziana. Le ambulanze prenderanno servizio nelle sedi di Gradisca d'Isonzo e Cormons. All'indirizzo di saluto del presidente della Croce Verde Goriziana, Flavio Duca, è seguita la benedizione dei mezzi e il taglio del nastro. Callari ha sottolineato l'approccio attento al cittadino e la grande umanità che contraddistingue il servizio di soccorso, ricordando la sua esperienza di medico: "il 50% della cura per mitigare la sofferenza delle persone soccorse dalla Croce Verde Goriziana e trasportate in ospedale, veniva già effettuata in ambulanza grazie alle modalità di presa in carico e questo è un aspetto di grande rilevanza. Quest'associazione rappresenta un tassello importante dell'assistenza sanitaria sull'intero territorio Goriziano in cui è profondamente radicata". Molte le attività dell'organizzazione fra le quali il soccorso agli ammalati e bisognosi d'assistenza, privilegiando il trasporto per visite specialistiche, prelievi, ammissioni e dimissioni ospedaliere servizi per il disbrigo, su richiesta, di pratiche amministrative o di supporto agli anziani in difficoltà. La Croce verde goriziana, fondata il 26 marzo del 1922, è un'organizzazione che gestisce anche un nucleo di Protezione civile, partecipando attivamente alle esercitazioni e intervenendo in situazioni di particolare gravità. Accreditata presso l'Italian resuscitation council (Irc) e presso la Regione come centro di formazione e struttura per il trasporto sanitario, l'organizzazione promuove la cultura del primo soccorso attraverso programmi di formazione nelle aziende e nelle scuole, con corsi tenuti da professionisti con esperienza nell'ambito del soccorso. ARC/LP/al