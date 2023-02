Territorio: Callari, ok nuove strutture ricettive in vista di GO!2025

Trieste, 10 feb - "Nell'ambito del percorso di accoglienza turistica e di offerta enogastronomica che il territorio potrà presentare in occasione di Nova Gorica Gorizia Capitale europea della Cultura 2025, questa attività rappresenta un tassello importante in vista di un appuntamento che è un'opportunità storica per tutto il Friuli Venezia Giulia" Lo ha detto ieri l'assessore regionale al Patrimonio Sebastiano Callari nel corso dell'evento dedicato all'inaugurazione degli alloggi dell'agriturismo Grion a Lucinico. Come ha sottolineato l'assessore, oltre alle eccellenze della regione bisognerebbe far conoscere anche il valore della sua gente. "Persone legate alla propria terra e capaci, da quella stessa terra, di creare lavoro e sviluppo economico". Callari infine ha ringraziato la proprietà dell'agriturismo per aver creduto nel futuro investendo risorse in un tipo attività fortemente penalizzata nel periodo pandemico e che adesso può trovare un'importante fase di rilancio. ARC/GG