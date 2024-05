Territorio: con progetto riqualificazione Grignano meno auto e più Tpl

Trieste, 7 mag - Il progetto di rigenerazione della Baia di Grignano è molto ambizioso e coniuga riqualificazione degli spazi a servizio delle attività economiche esistenti con la possibilità di rendere accessibile la meta turistica sia agli autobus che al servizio marittimo Tpl, secondo l'obiettivo che si è data la Regione. Questa la visione dell'assessore regionale a Infrastrutture e territorio sul nuovo progetto del Comune di Trieste per la riqualificazione di una delle mete turistiche più ambite lungo la costiera triestina. Obiettivo principale dell'intervento è una riorganizzazione dell'accesso al sito anche da parte delle auto con stalli che non tolgono spazio a turisti e cittadini, favorendo principalmente l'uso del trasporto pubblico locale su gomma e marittimo.Il progetto prevede quindi una nuova pavimentazione, nuovi arredi e nuova illuminazione pubblica, oltre ad un nuovo accesso a Miramare che sarà possibile tramite un ascensore dal costone roccioso.In questo modo il servizio marittimo su Grignano, già partito, servirà direttamente anche l'accesso a Miramare senza necessità di ricorrere all'utilizzo delle auto private.La Regione, è stato ricordato, condivide l'intento di ridurre il traffico e rendere l'area più sostenibile. Il progetto è in fase esecutiva, la sua validazione verrà completata in questi giorni e già entro la fine del mese di maggio sarà dato avvio alla gara di appalto per la pavimentazione, la cui realizzazione andrà in opera in autunno-inverno per non compromettere la stagione estiva. ARC/SSA/gg