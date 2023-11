Territorio: Fedriga, fiera Santi a Rivignano rinsalda valore comunità

Presente anche il vicegovernatore Anzil alla cerimonia di inaugurazione Rivignano Teor, 31 ott - "Una tradizione che si rinnova e che rivitalizza un genuino spirito di comunità nella festività popolare dedicata ai santi e ai morti". Lo ha detto il governatore della regione Massimiliano Fedriga partecipando insieme al vicegovernatore Mario Anzil alla cerimonia di inaugurazione dell'edizione 2023 della fiera dei Santi in programma a Rivignano Teor fino al 5 novembre. Alla presenza del sindaco reggente Vanessa Vello, il massimo esponente dell'Esecutivo del Friuli Venezia Giulia ha messo in risalto il valore di una festa popolare che da un lato ha un significato legato alla tradizione religiosa e, dall'altro, rinsalda uno spirito di comunità che da sempre ha caratterizzato chi vive in questo territorio. Usando una metafora, Fedriga ha voluto ricordare come "un albero dalla folta chioma debba avere delle radici salde e robuste per sostenere il peso dell'arbusto e far fronte alle intemperie. Lo stesso vale anche per una comunità, che solo con radici profonde può affrontare con sicurezza le avversità che si possono presentare. Le tradizioni sono un momento importante di ritrovo e confronto, che permettono di valorizzare la storia e di guardare al futuro". Dal canto suo il vicegovernatore ha messo in luce ciò che, tra il sacro e il profano, caratterizza una festa millenaria che ha nel tempo attratto l'attenzione di grandi poeti e scrittori. "Non è un caso che Ugo Foscolo prima e Ippolito Nievo poi - ha detto Anzil - abbiano dedicato parole e attenzione a questa festa che con il suo "colore" e la sua leggenda resta un punto di riferimento della tradizione popolare friulana. Inoltre è attorno a questa circostanza che si rinsalda lo spirito di comunità di chi vive in questa città: per alcuni mesi, infatti, molti volontari delle associazioni locali sono all'opera per allestire i chioschi e gli stand presenti lungo la via principale e che animano la festa, rinnovando una magia secolare". ARC/AL/pph