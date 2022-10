Territorio: Fedriga, premio Midolini esalta la sostenibilità

Udine, 6 ott - "Questa è un'occasione per porre in risalto il valore della sostenibilità in un luogo che ora vive una nuova vita grazie anche alle opere d'arte che abbelliscono questa ex area produttiva udinese". Lo ha detto il governatore della Regione Massimiliano Fedriga durante la cerimonia di consegna del premo Midolini, iniziativa giunta quest'anno alla sua terza edizione e che aveva come tema l'intreccio tra arte ed energia rinnovabili per lo sviluppo sostenibile del territorio. La manifestazione è stata organizzata con il patrocinio del Comune e di PromoTurismoFVG. Alla presenza del sindaco Pietro Fontanini e dell'assessore regionale alle Attività produttive Sergio Emidio Bini, Fedriga ha innanzitutto ringraziato l'ideatore del premio, Raffaella Midolini, per aver saputo coniugare arte e industria nell'ex cava storica di San Gottardo per ricordare la memoria del padre Lino, innovatore e collezionista di opere d'arte moderna e contemporanea. "La sostenibilità ambientale - ha detto Fedriga - da sola non regge se non è sostenuta dagli altri due pilastri che sono la sostenibilità economica e quella sociale. Il venir meno di uno di questi aspetti trasforma una qualsiasi progettualità in una utopia. Quanto esposto in questo parco rappresenta un potente messaggio per le future generazioni, perché mette assieme arte e archeologia industriale, bellezza e sostenibilità che è qualcosa al quale dobbiamo sempre più abituarci". Dal canto suo l'assessore regionale alle Attività produttive ha posto anch'egli l'accento sull'attrattività dell'area espositiva en plen air, che si inserisce perfettamente tra i tanti luoghi d'arte che il Friuli Venezia Giulia sa offrire ai visitatori. Inoltre, l'esponente della Giunta ha sottolineato la proficua alleanza tra pubblico e privato, che ha portato, grazie all'impegno della famiglia Midolini, al recupero e alla valorizzazione, anche in chiave è turistica, di quest'area di Udine situata nei pressi del Torre. Alla manifestazione era presente anche l'artista Giorgio Celiberti, al quale l'assessore Bini ha consegnato il premio Midolini alla carriera. ARC/AL/pph