Territorio: Fedriga, presepe sabbia di Lignano è messaggio di speranza

Lignano, 20 gen - "Una città che ha saputo destagionalizzarsi, guardando con intelligenza ai propri turisti con l'allestimento in periodo invernale di un presepe artistico realizzato utilizzando come materia prima ciò che è la ricchezza di questa località cioè la sabbia". Così il governatore della Regione Massimiliano Fedriga si è espresso oggi a Lignano visitando un artistico presepe nei pressi della Terrazza a mare sul lungomare della località balneare friulana. Insieme al sindaco Luca Fanotto e ai consiglieri regionali Mauro Bordin e Maddalena Spagnolo, Fedriga è stato accompagnato lungo il percorso del presepe organizzato dall'associazione culturale Dome aghe e Savalon d'aur e realizzato dagli artisti dell'accademia della sabbia di Roma. La rappresentazione di quest'anno è dedicata alla Divina commedia di Dante, rendendo omaggio all'opera immortale del Sommo poeta. "Questo presepe - ha detto il Governatore al termine della vista - ha già ricevuto le visite di moltissimi turisti non solo della nostra regione ma anche dei territori contermini. Quella allestita a Lignano è una vera e propria opera d'arte realizzata con materiale del nostro territorio, la sabbia, che è il cuore di questa località". "Le magnifiche sculture qui esposte - ha concluso Fedriga - mettono assieme un capolavoro della letteratura mondiale con un altro simbolo universale che è quello della natività, offrendo così un messaggio di bellezza e di speranza all'intera collettività". ARC/AL/ma