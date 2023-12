Territorio: Fedriga-Zilli, 92mln di euro per progetti sovracomunali

Udine, 14 dic - "L'alto valore progettuale delle proposte sovracomunali pervenute dagli Enti locali riuniti in partenariato, che spaziano dal settore ambientale, energetico, sociale, artistico-culturale a quello ricettivo e turistico, permette di realizzare investimenti strategici per continuare a dare risposte in termini di benessere e di crescita alle nostre comunità regionali". E' il commento del governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga e dell'assessore regionale alle Finanze, Barbara Zilli, in merito alla pubblicazione della graduatoria quale atto conclusivo dell'avviso pubblico finalizzato alla selezione di progetti di investimento di valenza territoriale di iniziativa pubblica sovracomunale. Il procedimento, chiuso lo scorso ottobre, vede ammessi a contributo i progetti sovracomunali presentati e finanziati per circa 92 milioni di euro. "Abbiamo ricevuto progetti per un valore complessivo superiore ai 360 milioni, che rappresentano gran parte del nostro territorio - ha chiarito Zilli -; in questa prima fase vi è il riparto di 92 milioni di euro che sarà ulteriormente implementato a gennaio. Si tratta di un percorso virtuoso costruito sul partenariato con le Amministrazioni comunali e le comunità locali per valorizzare le linee di investimento sull'intero ambito regionale". Zilli ha sottolineato sia l'adozione, nel bando, dello strumento del partenariato, "partendo dal confronto con il territorio per individuare le strategie di investimento" sia la volontà dell'Amministrazione regionale di premiare le iniziative dei Comuni che coinvolgono più comunità "con un respiro più ampio dei singoli Enti proponenti e di effettivo interesse per un'area vasta. La strada dei progetti sovracomunali è, dunque, di grande importanza tenuto conto che il territorio regionale ha bisogno di opere capaci di offrire servizi e risposte utili per le comunità di un territorio più ampio di quello del singolo Comune". Nel dettaglio si tratta di progetti di investimento di valenza territoriale di iniziativa pubblica sovracomunale come previsto nel bando in attuazione del Programma operativo regionale obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" 2014-2020 e del Programma regionale obiettivo "Investimenti in favore dell'occupazione e della crescita" 2021-2027 cofinanziati dal Fondo europeo per lo sviluppo regionale (Fesr). ARC/LP/al