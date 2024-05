Territorio: Gustavo Zanin ha portato Fvg nel mondo

Udine, 4 mag - Il maestro organaro Gustavo Zanin di Codroipo ha dedicato tutta la sua vita a quest'arte, portando la tradizione degli organari nel mondo. Fiero e orgoglioso della sua terra è stato un interprete di valore di questa cultura ed ha contribuito a far conoscere il Friuli nel contesto internazionale.E' il messaggio che l'assessore regionale alla Salute ha portato oggi in occasione della cerimonia di inaugurazione della targa e intitolazione della scuola di musica Città di Codroipo di via 4 Novembre 35, al maestro organaro Gustavo Zanin, per volontà della famiglia e dell'Amministrazione comunale. L'assessore regionale ha evidenziato la passione di Zanin per l'arte organara che ha segnato oltre sessant'anni di attività trasmessa poi al figlio e al nipote.Il maestro, nato nel 1930 e deceduto nel 2021, ha lasciato in eredità oltre quattrocento organi che suonano in ogni angolo del mondo. Il suo talento è stato riconosciuto anche dall'Università degli Studi di Udine, che gli ha conferito la laurea magistrale honoris causa in Storia dell'arte e della Conservazione dei beni storico-artistici. ARC/LP/al