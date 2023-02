Territorio: legame Fvg-Alpini, forte sostegno Regione a adunata Ud

L'assessore alle Finanze è intervenuta all'Assemblea dell'Ana di Gemona del Friuli



Trieste, 19 feb - Il legame forte e sincero con il territorio regionale, radicato nelle generazioni che hanno prestato il servizio di leva indossando la Penna nera, simbolo di un corpo militare i cui valori vengono messi al servizio delle comunità attraverso l'opera dei volontari dell'Associazione Nazionale Alpini (Ana).



Questo, in sintesi, il concetto espresso oggi dall'assessore regionale alle Finanze in occasione dell'Assemblea ordinaria dell'Ana di Gemona del Friuli.



Come ha ricordato l'esponente della Giunta, l'Amministrazione regionale, consapevole dell'importanza del legame che unisce gli Alpini al Friuli Venezia Giulia, guarda all'adunata nazionale del prossimo maggio a Udine come a un evento al quale dedicare grande attenzione e massimo sostegno, in virtù di una storia fatta di tanti esempi di dedizione, impegno e sacrificio da tramandare alle nuove generazioni.



Infine l'assessore, facendo riferimento al terremoto del Friuli del 1976, ha sottolineato come proprio l'area del Gemonese, all'epoca colpita intensamente dal sisma, sia fortemente riconoscente agli Alpini per l'aiuto che sin dalle prime ore portarono alla popolazione. ARC/GG