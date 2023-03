Territorio:premio Amira Grado valorizza giovani nel comparto turistico

A ragazza di Taormina il riconoscimento dall'Associazione Maitres italiani ristoranti alberghi



Grado, 23 mar - Il futuro dei giovani deve passare anche attraverso percorsi che valorizzino il territorio, perché questo è un ambito in cui ci sono ampi margini di manovra, tali da garantire ancora significativi spazi occupazionali.



È questo in sintesi il concetto che l'assessore regionale ai Sistemi informativi ha espresso ieri a Grado nel corso della cerimonia organizzata dall'Associazione Maitres italiani ristoranti alberghi (Amira) durante la quale sono state premiate le vincitrici della VII edizione del concorso "Le donne nell'arte del flambè". Al primo posto si è classificata una giovane ragazza di Taormina - città "perla" dello Ionio premiata a Grado, a sua volta "perla" dell'Adriatico -, concorrente alla quale il rappresentante dell'Esecutivo regionale ha conferito il riconoscimento.



Come spiegato dall'assessore, il futuro dei giovani deve passare necessariamente anche attraverso la formazione in campo turistico, in quanto questo ambito rappresenta una delle voci più importanti che contribuiscono alla formazione del Pil nazionale. Avere quindi dei ragazzi che si occupano del settore alberghiero e di come rendere più importante, utile e apprezzato il soggiorno di quanti vogliono conoscere l'Italia è oggettivamente un fattore da valorizzare.



In questo senso le istituzioni - secondo la Regione - devono imprimere maggior forza sull'acceleratore in questo comparto perché rappresenta un ambito che offre molte opportunità di lavoro per i giovani. ARC/AL