Territorio: Regione attenta a nuovo modello Pordenone

Pordenone, 7 giu - Dallo spettacolo "Racconti di una città industriale" arrivano importanti spunti di riflessione sulla città di Pordenone e sull'intero territorio provinciale che, a partire dallo sguardo sul passato, aiuta a immaginare le nuove traiettorie di sviluppo economico, sociale e anche urbanistico del territorio.E', in sintesi, quanto sostenuto dall'assessore regionale alle Infrastrutture e territorio questa sera a margine dello spettacolo "Racconti di una città industriale" svoltosi nell'auditorium del Centro culturale "Antonio Zanussi" di Pordenone.Il testo traccia l'evoluzione economica eccezionale di Pordenone, definita negli anni '60 del secolo scorso la "piccola Manchester" italiana: dagli opifici settecenteschi mossi dall'acqua, alle filande, ai cotonifici fino all'ascesa del grande colosso dell'elettrodomestico nazionale, la Zanussi, oltre alla miriade di realtà produttive come la Ceramica Scala e la Savio. Un sistema che creò le condizioni economiche, sociali e politiche, affinché il territorio crescesse anche sotto l'aspetto dell'autonomia amministrativa con la nascita della Provincia.Oggi molte cose sono certo cambiate. Ma quelle radici - come rimarcato dall'assessore - quelle spinte verso un prodigioso sviluppo, la grande creatività del saper fare e l'industriosità dei pordenonesi non sono affatto smarrite. L'attuale primato economico-produttivo del territorio è ancora saldamente basato su quelle fondamenta storiche e resiste proprio perché sostenuto da un sistema manifatturiero che ha saputo evolvere verso innovative produzioni settoriali di alta qualità tecnologica.Un tessuto economico, come fatto notare dall'esponente della Giunta regionale ispirandosi al racconto del passato, costituito da filiere produttive che sono l'ideale continuazione dei cotonifici, delle cartiere e delle grandi officine meccaniche "figlie" dei lungimiranti capitani d'impresa di ieri. Un'organizzazione produttiva che è oggi affiancata e sostenuta, grazie anche alla forte sinergia tra Regione e territorio che ha contraddistinto gli ultimi anni, da un virtuoso "sistema-Pordenone" formato da Polo tecnologico Alto Adriatico, Pordenone Fiere Spa, Interporto-Centro Ingrosso, Lef di San Vito e dal sistema della formazione universitaria e dell'Its Academy che presto occuperanno proprio alcuni dei luoghi simbolo del grande passato, come il Centro direzionale Valle center e l'ex Birrificio. Una trasformazione, ha concluso l'assessore, spinta anche da quella "industria della cultura" che Pordenone ha saputo sviluppare con iniziative, eventi e festival culturali che hanno rilanciato il territorio a livello nazionale, portandolo a essere pronto per meritarsi il titolo di Capitale Italiana della Cultura 2027. Il territorio è attrezzato, grazie anche alla sua storia e alle nuove vocazioni culturali, per vincere le nuove sfide.