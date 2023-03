Territorio: Regione, il punto su investimenti strategici di Osoppo

Trieste, 2 mar - La realizzazione delle opere pubbliche strategiche per il comune di Osoppo sono state al centro di una visita dell'assessore regionale alle Finanze che ha incontrato nella giornata di ieri il sindaco e la Giunta municipale.



In particolare è stato fatto il punto sull'esecuzione delle tre rotatorie i cui lavori sono in corso con l'obiettivo di rendere più funzionale e sicura la mobilità: quella di via Cartiera (1.260.000 euro), l'altra in costruzione all'intersezione dell'ex strada provinciale con la strada regionale n. 463 con relativo collegamento alle scuole (1.300.000 euro) e la terza in piazza Dante (1.425.000 euro).



Il confronto si è incentrato anche sulla ristrutturazione del centro anziani e sulla messa in sicurezza del Forte, sul quale sono stati investiti 550mila euro (tra gli interventi: illuminazione, rifacimento laghetto e messa in sicurezza percorso disabili). Il simbolo di Osoppo e monumento nazionale, già oggi punto di riferimento per tutta la zona collinare a prealpina del Friuli Venezia Giulia - è stato convenuto -, ha ampi margini per essere ulteriormente valorizzato in chiave storica e turistica.



Osoppo, è stato sottolineato dall'assessore regionale alle Finanze, rappresenta un incrocio ideale tra attività produttive, tradizioni, coesione sociale e risorse storiche e naturalistiche, fattori che si contemperano e che le Amministrazioni pubbliche stanno promuovendo con azioni coerenti e coordinate. ARC/GG/pph