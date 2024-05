Territorio: Regione, percorso rinascita via Rastello rafforza Gorizia

Gorizia, 8 mag - Un percorso di rinascita e valorizzazione di una via storica di Borgo Castello e di Gorizia e l'auspicio che, da questa terra, vengano poste le basi per un progresso inarrestabile che porti benessere e quello spirito europeo di condivisione e fratellanza di cui la regione, tutta, vuole essere testimone.È la sintesi del concetto espresso oggi dall'assessore regionale al Patrimonio, intervenuto nel pomeriggio, a 'Chapeau!', l'evento inserito nell'Open Day di presentazione de "La Via del Borgo", il progetto nato lo scorso anno nell'ambito del Pnrr Bando Borghi e coordinato da Confcommercio Gorizia per riqualificare e rilanciare via Rastello e Borgo Castello nel cuore di Gorizia, noto sinora come Cluster 1.Durante l'evento è stata presentata la nuova identità di brand del Cluster 1 che, da oggi, prende ufficialmente il nome di 'La Via del Borgo' con un marchio inclusivo e impreziosito dal pay-off 'Una via da percorrere'; un marchio che farà da cappello alle attività del Cluster 1 a partire da questa prima giornata di animazione urbana.Il centro dell'Open Day è stato il civico 52 di via Rastello, sede dello storico negozio 'La Bottega del Cappello' che da oggi ospita un inedito punto informativo e di racconto allestito da Confcommercio Gorizia. In questi spazi l'associazione di categoria ha voluto creare un apposito centro strategico di incontro e condivisione di idee.L'assessore ha espresso con viva soddisfazione la capacità della città di progettare insieme a tutti i portatori di interesse - istituzioni, associazioni, cittadini - con l'obiettivo di far rivivere un territorio che ha grandi potenzialità. L'auspicio, per l'esponente dell'Esecutivo, è di proseguire sulla strada intrapresa che potrà continuare a contare sul sostegno dell'Amministrazione regionale. La Regione ha immesso risorse importanti per far crescere non solo Gorizia ma l'intero territorio regionale.L'esponente della Giunta del Friuli Venezia ha poi espresso un ringraziamento a Nova Gorica, presente all'evento oggi con una rappresentanza della Camera di commercio, a cui ha riconosciuto il grande impulso per l'importante risultato raggiunto quello di Capitale europea della Cultura 2025 assieme a Gorizia che ha saputo raccogliere l'input.L'assessore regionale ha sottolineato le tante trasformazioni intervenute nel tempo in quest'area dove è cresciuto uno spirito di fratellanza sancito anche, come ha ricordato, dallo storico gesto di tenersi per mano compiuto dai presidenti della Repubblica Italiana e della Repubblica di Slovenia con cui ogni discordia fra i due Paesi è stata rimossa tanto che oggi Gorizia e Nova Gorica, secondo il rappresentante della Giunta regionale, rappresentano l'emblema dell'Europa del futuro, quella dei giovani, della condivisione e del benessere.L'esponente dell'Esecutivo regionale si è infine soffermato sul titolo dell'evento 'Chapeau' che richiama la locuzione 'con tanto di cappello', per sottolineare l'ammirazione e l'apprezzamento per il percorso compiuto volto a rafforzare l'attrattività dell'area, la sostenibilità culturale, sociale ed economica.La giornata di presentazione è stata l'occasione per raccontare i passi compiuti dallo scorso agosto, quando fu annunciata la nascita del Cluster 1 guidato da Confcommercio Gorizia con i partner coinvolti (associazione QuiAltrove Ets, Canzoneri Chiara impresa individuale, Il Mosaico - Consorzio di cooperative Sociali, Netural scarl impresa sociale e Perco Fabrizia impresa individuale). L'iniziativa si inserisce nel progetto pilota denominato "Mille anni di storia al centro dell'Europa: Borgo Castello crocevia di popoli e di culture" finanziato dall'Unione Europea nell'ambito della Strategia Next Generation Europe, per mezzo della quale il Ministero della Cultura ha assegnato al Comune di Gorizia - grazie anche al ruolo di forte supporto della Regione Friuli Venezia Giulia - un contributo di 20 milioni di euro, 6,2 dei quali destinati a interventi in ambito culturale da parte dei cinque Cluster nati.All'evento hanno partecipato, fra gli altri, anche l'assessore alla Capitale europea della cultura del Comune di Gorizia e il presidente di Confcommercio Gorizia con il direttore e referente del Cluster 1. ARC/LP/pph