Territorio: Regione pronta a completare viabilità ciclabile di Ronchis

Trieste, 27 mag - La realizzazione e il completamento delle piste ciclabili è una priorità di quest'Amministrazione regionale, nel contesto della messa in sicurezza delle arterie ex provinciali e regionali a vantaggio dei pedoni, degli automobilisti e di chi va in bici.Questo il contesto dell'incontro avuto dall'assessore regionale alle Infrastrutture e Territorio con il sindaco e rappresentanti della Giunta comunale di Ronchis nel corso del quale è stato fatto il punto sullo sviluppo del territorio locale.Subentri ad attività chiuse e nuovi investimenti - è stato evidenziato dall'assessore - influiscono sulla morfologia dell'area e quindi sulla mobilità. Particolare attenzione viene riservata alla strada provinciale 7bis che è già dotata di spazi ciclabili sterrati ricavati da un allargamento della banchina, ma che ora richiede un intervento di completamento per rendere il percorso agevole e sicuro. La Regione - come ha assicurato la rappresentante della Giunta - è pronta a fare la sua parte sulle strade di propria competenza. ARC/PPH/gg