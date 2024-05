Territorio: Regione, riqualificazione urbana fa rivivere Monfalcone

Monfalcone, 29 mag - La riqualificazione di Monfalcone, resa possibile dai finanziamenti regionali, ha riportato in vita pezzi della città che erano di fatto inaccessibili: in particolare, nel punto più a nord del Mediterraneo sorge ora una vera e propria piazza sul mare dove potranno essere organizzati eventi e di cui cittadini e associazioni potranno bene usufruire. È il pensiero espresso dal governatore del Friuli Venezia Giulia che oggi ha visitato il tratto di Monfalcone rigenerato da una serie di opere alla fine del canale e all'incrocio tra viale Cosulich e via Boito, dove la viabilità sarà sistemata con la creazione di un sottopasso. Il governatore, accompagnato nella visita dall'Amministrazione municipale, ha anche sottolineato l'importanza del collegamento con il trasporto pubblico locale via mare che riapproderà a Monfalcone dopo una lunga assenza. La nuova "piazza sul mare", che si affaccerà anche su un nuovo pontile per posti barca, sarà inaugurata ufficialmente venerdì prossimo. ARC/PPH/ma