Territorio: Regione, Salmon week valorizza prodotto locale

Udine, 3 giu - Dopo l'edizione zero del 2023, ritorna quest'anno la Salmon week, un'iniziativa di grande successo che, per il futuro, potrebbe arricchirsi di abbinamenti con altre eccellenze del territorio, ad esempio l'olio, e allargare la promozione con Federalberghi considerando le necessità di offrire ai turisti sempre nuovi servizi ed esperienze: una di queste è senza dubbio quella sul Timavo.È la proposta che l'assessore regionale alle Autonomie locali ha lanciato in occasione dell'odierna presentazione della settimana del salmone nella sede della Camera di commercio della Venezia Giulia a Trieste che si svolgerà fino al 9 giugno dalle 18 alle 22.30, all'ittiturismo La Canociada della Marina Timavo nel Villaggio del Pescatore.Un'edizione che proseguirà ad accogliere gli appassionati del salmone nel sito naturalistico delle risorgive del Timavo, un ambiente naturalistico di particolare bellezza, secondo l'assessore regionale, da far conoscere e che incuriosisce, considerando anche la particolarità del fiume che per molti chilometri scorre sotterraneo.L'assessore regionale ha espresso un ringraziamento al presidente della Cciaa della Venezia Giulia e agli organizzatori ricordando come attraverso questa iniziativa è stato ridonato alla comunità un tratto di costa inaccessibile. L'esponente della Giunta ha ricordato infatti l'impegno notevole per realizzare la manifestazione con le sue attività collaterali che necessitavano dell'accesso alle risorgive sulle quali era impedita la navigazione, da qui il lungo percorso per l'ottenimento della concessione. Tra le attività collaterali rientrano la risalita del fiume Timavo con imbarcazione, la visita agli impianti di maricoltura sempre con imbarcazione e gli incontri didattici. Durante la presentazione, l'ideatore dell'iniziativa in rappresentanza di Airsac Europa ha illustrato il ricco programma di attività assieme ai rappresentanti dell'ittiturismo Zobec e della Marina Timavo. L'evento ha il patrocinio della Regione Friuli Venezia Giulia e del Comune di Duino Aurisina-Devin Nebrezina. ARC/LP/ma