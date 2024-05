Territorio: Regione, scolari Resia testimoniano appartenenza comunità

Il governatore, assieme all'assessore alle Autonomie locali, ha ricevuto un gruppo di alunni della locale scuola Primaria Trieste, 31 mag - E' stato bello incontrare degli scolari così giovani che testimoniano l'amore per la propria terra e un sincero sentimento di appartenenza alla comunità. Si tratta infatti di valori importanti, che li aiuteranno nella crescita e nell'affrontare da adulti la vita. Questo in sintesi il concetto espresso oggi dal governatore che, assieme all'assessore alle Autonomie locali, ha incontrato una rappresentanza di alunni, accompagnati dalle maestre, della scuola primaria di Resia. Il massimo esponente della Giunta, dopo aver ricevuto in dono dagli alunni un manufatto artistico riproducente la Val Resia realizzato artigianalmente dagli stessi ragazzi, ha a sua volta regalato agli scolari resiani un gioco da tavolo sulle località del Friuli Venezia Giulia. Da parte sua l'assessore alle Autonomie locali, ricordando la lettera inviata dai ragazzi per incontrare il governatore nel Palazzo della Regione di Trieste, ha sottolineato la specialità linguistica e la bellezza della Val Resia, da lui stessa scoperta nel corso di una visita istituzionale all'inizio del suo primo mandato in Giunta. ARC/GG/al