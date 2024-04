Territorio: Regione, scuola Meduno al centro incontro con il sindaco

Focus sulla trasformazione dell'edificio a favore della comunitàUdine, 19 apr - E' stato posto al centro dell'incontro odierno, fra l'assessore regionale alle Infrastrutture e Territorio e il sindaco di Meduno, il plesso scolastico che accoglie gli studenti delle scuole elementari e medie della vallata e che fa parte dell'Istituto comprensivo delle valli del Meduna, Cosa, Arzino servendo un bacino d'utenza dei Comuni di Meduno, Arba, Cavasso Nuovo, Fanna, Sequals e della Val Tramontina.Si è trattato, come ha illustrato l'esponente della Giunta del Fvg, di un focus approfondito sull'iter progettuale seguito dall'Amministrazione comunale e volto alla trasformazione del presidio scolastico che, edificato negli anni '70, presenta criticità di natura strutturale e necessità di un efficientamento energetico.Durante l'incontro sono state analizzate le possibili soluzioni anche di finanziamento, su più lotti, che permetterebbero una realizzazione attraverso demolizione e ricostruzione progressiva della struttura anche con l'aggiunta di spazi indispensabili quali la mensa per garantire una continuità di servizi alla scuola elementare e media.Uno spazio pensato anche per offrire lo svolgimento di attività extra scolastiche a favore della comunità, non solo per i ragazzi ma anche per gli anziani.Per l'assessore regionale il progetto è rilevante anche dal punto di vista della rigenerazione urbana: una scuola moderna e ben inserita nel contesto urbanistico posta all'ingresso del paese è un bel biglietto da visita. ARC/LP/gg