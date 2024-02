Territorio:Riccardi, proposte Casarsa in linea con risposta salute Fvg

Illustrati i progetti di ampliamento centro disturbi cognitivi e co-housing per anziani Casarsa della Delizia, 22 feb - "Le due richieste evidenziate dal Comune di Casarsa, ossia una struttura di co-housing per anziani autosufficienti e l'ampliamento del centro per disturbi cognitivi, rientrano all'interno delle risposte di salute che la Regione deve garantire a chi vive in Friuli Venezia Giulia". Lo ha detto l'assessore regionale alla Salute Riccardo Riccardi al termine dell'incontro svoltosi a Casarsa con il sindaco Claudio Colussi e i rappresentanti della giunta comunale locale. Il vertice è servito per presentare all'esponente dell'Esecutivo Fedriga alcune necessità espresse dal territorio. Sono stati due principalmente i progetti sottoposti all'attenzione dell'assessore regionale. "Il primo - spiega Riccardi - ha a che fare con il centro per i disturbi cognitivi, per i quali all'amministrazione comunale sono già stati riconosciuti 700 mila euro con fondi destinati alle Uti. La necessità è quella di acquisire la struttura dell'ex Ial per potenziare un servizio che è un punto di riferimento non solo dell'Ambito ma anche della vicina area udinese. Con nuovi spazi, che vanno ad aggiungersi a quelli attuali, aumenterebbe non solo la disponibilità di posti per nuovi pazienti, ma anche i servizi e il tempo che gli attuali ospiti potranno trascorrere all'interno della struttura". Il secondo progetto illustrato all'assessore regionale riguarda invece un edificio da destinare al co-housing a favore di anziani autosufficienti, per i quali la Regione ha già riconosciuto delle risorse per avviare uno studio di fattibilità. "La struttura - spiega Riccardi - prevede la realizzazione di alcuni appartamenti ognuno dei quali è in grado di ospitare due persone, a cui si affiancano una serie di uffici da destinare ai medici e sale utilizzabili al servizio dei centri anziani". "Entrambe le richieste - ha infine aggiunto l'assessore regionale - rientrano all'interno delle risposte di salute sulle quali la Regione sta lavorando per adeguare l'offerta a ciò che viene richiesto dai cittadini del Friuli Venezia Giulia. Di fronte a un sistema in cui l'età media dei residenti continua a salire, il nostro sistema si sta progressivamente modificando con servizi più adeguati, di cui quelli proposti dall'amministrazione di Casarsa ne sono un esempio concreto. Adesso si tratterà di verificare quali siano le strade percorribili per sostenere le proposte che mi sono state illustrate". ARC/AL/ma