Territorio: Roberti, biodiversità Carso riqualifica ingresso città Ts

L'assessore alla presentazione del progetto finanziato dalla Regione Trieste, 19 gen - "La Regione crede fortemente e concretamente in questo progetto perché gli spazi interessati sono il punto di ingresso della città di Trieste e si connettono con il Porto Vecchio, il cui riuso rappresenta un obiettivo primario per l'Amministrazione testimoniato dai 140 milioni di euro stanziati per lo spostamento degli uffici regionali in quel sito". Lo ha detto oggi a Trieste l'assessore regionale alle Autonomie locali Pierpaolo Roberti nel corso della presentazione - che si è tenuta in Municipio, alla presenza del sindaco Roberto Dipiazza - del progetto dell'architetto Andreas Kipar per la riqualificazione di piazza Libertà e Largo città di Santos in connessione con il Porto Vecchio, ribattezzato Porto Vivo. Come ha spiegato l'esponente della Giunta regionale, il finanziamento per l'opera - un inserto ovale di stampo naturalistico con al proprio interno pietre e specie vegetali carsiche - rientra nella concertazione tra la Regione e i Comuni finalizzata all'individuazione di progetti da realizzare nei territori. Sono 2,7 milioni le risorse regionali destinate alla riqualificazione di piazza Libertà previsti dalla legge di Stabilità 2024. "Questa è una delle tante intese - ha aggiunto Roberti - che come Regione abbiamo cercato con i Comuni, dialogando e adottando il principio della condivisione, con l'obiettivo di dare risposte concrete alle esigenze delle comunità". Tra i punti qualificanti di questo progetto nel suo complesso: il mantenimento della visibilità dei portali storici e della piazza, adeguati percorsi pedonali, la conservazione delle alberature esistenti con un'implementazione di nuovi esemplari e un richiamo - all'interno dell'inserto ovale comprendente le biodiversità locali - al sottostante torrente Chiave con un quasi impercettibile flusso d'acqua per favorire lo sviluppo dell'ecosistema. ARC/GG/al