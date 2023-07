Territorio: Roberti, Cliff Diving arricchisce boom di eventi a Trieste

L'assessore ha incontrato l'organizzatore della manifestazione di tuffi spettacolari Trieste, 11 lug - "Un evento spettacolare che riconferma il legame tra Trieste, lo sport e il mare, inserito in un contesto in cui la città oggettivamente vive un momento estremamente vivace di manifestazioni e concerti, unitamente al contemporaneo boom di turisti". Così l'assessore regionale alle Autonomie locali Pierpaolo Roberti che oggi a Trieste ha incontrato Gabriele Auber, uno degli organizzatori della 'Trieste Cliff Diving', oltre che atleta della Marina militare e già tuffatore della nazionale italiana. Come è stato spiegato dall'organizatore, la manifestazione di tuffi da grandi altezze si terrà nello spazio di mare antistante al molo Audace da venerdì 14 fino a domenica 16 luglio. Da parte sua l'assessore ha messo in risalto lo spazio che verrà dedicato alle persone diversamente abili, coerentemente a un respiro della manifestazione non solo mediatico e spettacolare ma anche sociale. "L'entusiasmo - ha continuato Roberti - con cui gli organizzatori sono riusciti a costruire l'evento rappresenta il miglior viatico affinché la manifestazione entri stabilmente nella programmazione che connota e rende ancora più attraente Trieste nel periodo estivo". "In quest'ottica - ha concluso - la Regione sarà sempre pronta a fare la sua parte, puntando su uno sviluppo che valorizzi a pieno la città e il suo patrimonio culturale e paesaggistico, che ha nel mare e nella sua piazza uno scenario unico". ARC/GG