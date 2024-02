Territorio: Roberti, interesse per ampliamento campus sportivo Ts

Scoccimarro: progetto ok anche per sostenibilità ambientale Trieste, 24 feb - "Uno dei motivi di questo incontro richiesto dal Comune di Trieste è quello che riguarda le risorse, ovvero se ci sia la possibilità da parte della Regione di finanziare, con fondi propri derivanti dalla concertazione, l'allargamento di questo progetto di partenariato pubblico-privato tra il Comune e l'imprenditore triestino Enrico Samer. Essendo in questa fase impegnati nell'individuare le priorità strategiche della concertazione tra Regione e Comuni, verrà certamente tenuto conto in questo caso del valore che ci sia un privato che investe in maniera importante sulla realizzazione di un campus sportivo di assoluto livello a beneficio della comunità locale". Queste le parole dell'assessore regionale alle Autonomie locali Pierpaolo Roberti che oggi, su delega del governatore Massimiliano Fedriga, assieme all'assessore regionale alla Difesa dell'ambiente Fabio Scoccimarro, ha partecipato alla presentazione del progetto pubblico-privato 'Trieste Campus' e al sopralluogo per lo stato di avanzamento degli interventi. Come ha spiegato Roberti la decisione sull'eventuale finanziamento, da parte dell'Amministrazione regionale, per un'estensione con il polo natatorio e una foresteria della struttura che sarà inaugurata ufficialmente a maggio, verrà assunta in sede di Consiglio regionale nel momento dell'approvazione, a dicembre, della prossima legge di Stabilità. Entrando nello specifico dell'opera, l'assessore ha affermato che si tratta di un progetto di riqualificazione "importantissimo" che va a recuperare un'area degradata e inutilizzata. "Il fatto poi - ha evidenziato - che questa rigenerazione urbana sia indirizzata alle attività sportive rappresenta un valore aggiunto, perché risponderà alle esigenze sia del grande campione, che potrà allenarsi in strutture all'avanguardia, sia di chi pratica lo sport a livello amatoriale. Da parte sua l'assessore Scoccimarro, rimarcando l'impegno dell'imprenditore Enrico Samer a favore della città, ha ricordato la parte relativa alla sostenibilità ambientale dell'opera testimoniata dalla presenza odierna anche dei vertici di Gestore dei servizi energetici spa (Gse), la società del Ministero dell'Economia e delle Finanze che promuove lo sviluppo delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica in Italia. "Sport, ecologia e risparmio energetico rappresentano un mix perfetto e virtuoso, che si realizza grazie a una lungimirante alleanza tra le istituzioni il privato", ha concluso Scoccimarro. ARC/GG/ma