Territorio: Roberti, lo sport è valore per comunità e turismo

Sella Nevea, 1 mar - "La "quattro giorni" di gare, iniziata ieri a Sella Nevea, è un appuntamento della stagione 2023/24 dedicato ai ragazzi, molto atteso, e conferma il ruolo delle discipline sportive, a qualsiasi livello vengano praticate, quale prezioso strumento per lo sviluppo della comunità, dei nostri giovani e dei nostri territori montani. Nel tempo la pratica sportiva ha acquisito una rilevanza crescente diventando un punto di forza anche per l'attrattività turistica e per la valorizzazione complessiva del territorio". Così l'assessore regionale alle Autonomie Locali, Pierpaolo Roberti a margine delle premiazioni dei campionati regionali delle categorie ragazzi allievi di sci alpino a Sella Nevea. Circa 150 i giovani atleti che hanno gareggiato oggi sulla pista del Canin per la gara di slalom gigante in due manches, valida per il campionato regionale. L'evento, iniziato ieri, proseguirà fino al 3 marzo per una "quattro giorni" di gare con i migliori atleti e atlete che si confronteranno lungo i tracciati tecnici e impegnativi dello slalom, slalom gigante e superG. "Le competizioni di questi giorni - ha aggiunto Roberti - oltre a rappresentare un momento sportivo entusiasmante, portano beneficio all'intera comunità regionale offrendo un'occasione di valorizzazione, in particolare, delle nostre montagne su cui la Regione continuerà ad investire". L'organizzazione è stata affidata allo Sci Club 70 di Trieste, che può vantare un'esperienza pluriennale nella gestione di gare e eventi degli sport della neve a carattere nazionale e internazionale, con la collaborazione di PromoturismoFVG e l'approvazione del Comitato regionale Fisi del Friuli Venezia Giulia. ARC/LP/al