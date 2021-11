Territorio: Roberti, mostra videogames iniziativa nel segno ripartenza

Trieste, 25 nov - "Una mostra che permette di misurarsi con la propria giovinezza attraverso i videogiochi esposti e che rappresenta un modo intelligente per rilanciare la città di Trieste in un periodo difficile come quello che stiamo attraversando ora". Lo ha detto l'assessore regionale Pierpaolo Roberti partecipando oggi nel capoluogo del Friuli Venezia Giulia alla preview della mostra dedicata ai videogames. L'esponente dell'esecutivo ha posto in risalto la singolarità dell'evento "che ha a che fare sicuramente con ognuno di noi. I videogiochi hanno infatti segnato e lasciato un segno nell'adolescenza di molte persone che oggi con questa mostra possono compiere un salto nel passato. Ma è anche un modo per guardare al futuro con i più sofisticati e moderni videogames con i quali si rapportano i Millenials e le nuove generazioni". Roberti ha infine ricordato la difficoltà del momento che il turismo e la sezione ricettiva sta attraversando in questo periodo pandemico e gli sforzi che le amministrazioni pubbliche stanno compiendo per sostenere dei comparti in grande sofferenza. "Iniziative come quella inaugurata oggi - ha concluso Roberti - possono dare comunque il proprio contributo per rilanciare una città come Trieste e il suo territorio. La Regione è sempre al fianco di chi presenta e propone valide progettualità realizzate nel segno della ripartenza". ARC/AL