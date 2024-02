Territorio: Roberti, Trofeo Biberon 40 anni di successi

Regione Fvg continua ad investire sulla montagna Forni di Sopra, 2 feb - "Il trofeo Biberon è un'iniziativa storica che, da 40 anni, riscuote successo di pubblico; i numeri degli iscritti raccontano quanto sia eccezionale questa manifestazione sportiva che la Regione Friuli Venezia Giulia, con convinzione, prosegue a a sostenere". Lo ha detto l'assessore regionale alle Autonomie locali, Pierpaolo Roberti, portando il saluto del governatore Massimiliano Fedriga durante le premiazioni del 40. Trofeo Biberon a Forni di Sopra. L'evento, organizzato in collaborazione con il Coni, la Fisi e il Comune di Forni di Sopra, si avvale del patrocinio e del sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia. Roberti ha ricordato gli importanti investimenti regionali, anche sull'impiantistica in montagna, evidenziando come "le Terre alte rappresentano un importante patrimonio da valorizzare, sono una ricchezza per il nostro territorio. La Giunta Fedriga è da sempre molto vicina alla montagna sulla quale ha investito risorse per sviluppare i poli sciistici del Friuli Venezia Giulia oltre che per organizzare importanti eventi internazionali con ricadute positive in termini di visibilità e per rendere l'area sempre più attrattiva". Centinaia i giovani sciatori del Friuli Venezia Giulia e dei club provenienti da altre regioni italiane che, da oggi e fino a domenica 4 febbraio, parteciperanno al Trofeo gareggiando nelle gare giovanili di sci alpino e sci nordico. "Da oggi - ha aggiunto Roberti - inizia un fine settimana di sport, di divertimento ma anche di formazione, inclusione sostenibilità in tutto il centro turistico montano delle dolomiti friulane". L'evento, organizzato dallo Sci Club 70 di Trieste, ha aperto per il terzo anno consecutivo "energia pura kids series", il format di gare che include le categorie "cuccioli" il cui obiettivo punta a premiare gli atleti nel loro rendimento manifestato nell'arco dell'intera stagione e non sulla singola gara. Il secondo focus è legato alla promozione del binomio sport e cultura. La giornata odierna è stata dedicata allo slalom per i Cuccioli seguiti dai Baby. Il programma proseguirà domani con il classico slalom gigante per i Cuccioli, i Superbaby e Baby. A poca distanza si svolgerà la gara di sci nordico, una gimkana cross riservata ai Cuccioli, Baby e Superbaby con percorsi della lunghezza di 1200m e 1000m. Domenica, invece, la giornata conclusiva dell'evento con la grande novità della Nuova Gimkana, un format inserito nel progetto Fisi per il futuro che, già dalla stagione 2023/2024 si prefigge l'intento di valorizzare la multidisciplinarietà anziché la super specializzazione. I premi sono stati consegnati direttamente sul motorhome "Io sono Friuli Venezia Giulia" nel parterre della pista Cimacuta, grazie alla collaborazione e il sostegno di PromoTurismoFvg. ARC/LP/al