Territorio: Scoccimarro, lavoro e cultura nella torre di Santa Maria

Udine, 7 dic - "Il progetto di Confindustria Udine coniuga l'ingegno, la produttività friulana con l'arte e la storia del nostro territorio. Un restauro che rende disponibile alla collettività un bene storico e conserva la memoria della nostra industria per trarre ispirazione e costruire il futuro". Lo ha detto l'assessore regionale alla Difesa dell'ambiente, Fabio Scoccimarro, oggi, intervenendo all'inaugurazione della restaurata Torre di Santa Maria che ospita la 'Vetrina dell'ingegno' e 'Impresa futuro'. L'evento organizzato da Confindustria Udine ha visto oltre alla presenza dei vertici dell'associazione e del progettista Alessandro Verona, diversi rappresentanti istituzionali tra cui il sindaco del capoluogo friulano Pietro Fontanini e il presidente del Consiglio regionale Piero Mauro Zanin. Nel portare il saluto dell'Amministrazione regionale, Scoccimarro ha voluto condividere con la platea anche un ricordo personale, la sua esperienza di aiuto come volontario nel sisma che ha colpito il Friuli nel 1976. "Fu una grande lezione di vita - ha detto - dove ho apprezzato le caratteristiche del popolo friulano, capace con orgoglio, tenacia e volontà di ricominciare. Nel tempo ho potuto poi assistere allo sviluppo del Friuli che ben si respira in quest'iniziativa che permette anche di far conoscere le eccellenze dell'industria friulana nel mondo". L'esponente della Giunta Fedriga ha apprezzato l'impegno profuso da Confindustria Udine che ha restituito alla città un immobile del 1295 mostrando la capacità di adattamento alle nuove sfide con la vetrina dell'ingegno che ospita un'esposizione permanente al piano terra dove trova posto la storia dell'Associazione degli industriali di Udine, la presentazione dei 12 settori merceologici dell'associazione, la storia della torre e altri spazi. Vi è poi un'esposizione temporanea nei cinque piani dello storico edificio dedicati ogni anno a uno dei 12 settori; in questo primo anno è ospitato il comparto dell'edilizia e dei materiali da costruzione. L'esposizione sarà aperta al pubblico tutti i sabati del mese di dicembre escluso il 24, dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 18. ARC/LP/ma