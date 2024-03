Territorio: Scoccimarro, Lega Navale Ts attività meritoria

L'assessore alla presentazione dell'ultimo libro di Marco Valle Trieste, 22 mar - "La Lega Navale di Trieste porta avanti un'attività meritoria e per questo è doveroso da parte delle pubbliche amministrazioni dare al sodalizio il massimo supporto, in quanto società che promuove la cultura del mare e lo sport". Lo ha detto oggi a Trieste l'assessore regionale alla Difesa dell'ambiente Fabio Scoccimarro nel corso della presentazione del libro 'Viaggiatori straordinari: storie, avventure e follie degli esploratori italiani' scritto da Marco Valle, presente all'evento. Portando i saluti del governatore Fedriga, l'assessore ha lanciato l'idea di vedere protagonista la Lega Navale nella gestione della vecchia diga "collegata con un ponte pedonale alla terra ferma per avere una penisola agganciata alla città. Una visione futura - ha aggiunto - che punta a un progetto innovativo, come quello della nuova riviera di Barcola, per il quale quale siamo partiti consultando i cittadini in un'ottica di concretezza e con una tempistica predefinita". Scoccimarro ha poi sottolineato come Marco Valle rappresenti un autore che si contraddistingue per il suo stile, improntato alla fascinazione letteraria, e per sua capacità di analisi storica. "Qualità già comprovate dal suo libro edito lo scorso anno e titolato 'Patria senza mare'". "A tal riguardo, come diceva Domenico Rossetti, del quale abbiamo recentemente celebrato i 250 anni dalla sua nascita - ha concluso Scoccimarro -, c'è un obbligo morale per chi fa politica a tutti i livelli: quello di conoscere la storia della propria città e delle propria Patria". ARC/GG/pph